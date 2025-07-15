Türkiye bir kez daha kavrulacak! 40 dereceyi geçecek

Geçtiğimiz hafta mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşandığı Türkiye, bir kez daha aşırı sıcakların etkisi altına girecek. Özellikle hafta sonu Güneydoğu'da termometreler 40 derecenin üzerini gösterecek.