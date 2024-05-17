Türkiye birincisi Kağızman’dan

Kağızman Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Kayra Doruk Can, 2024 bursluluk sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

Kayra'nın bu olağanüstü başarısı, sadece kendi okulunun değil, tüm Kağızman ilçesinin eğitimdeki başarısını gözler önüne serdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Suat Güner, "Öğrencimizin Türkiye birinciliği gibi önemli bir başarıya imza atması hepimizi gururlandırdı. Amacımız, öğrencilerimizin her branşta üstün başarılar elde etmesi. İlçe merkezi ve köylerimizdeki tüm okullarda öğretmenlerimizle birlikte elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen başta öğretmenlerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.