Türkiye Boks Federasyonu'ndan kayyum iddialarına yalanlama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Boks Federasyonu'ndan kayyum iddialarına yalanlama

Türkiye Boks Federasyonu, bazı yayın organlarına çıkan federasyona "kayyum atandı" iddialarını yalanlandı.

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, bazı medya organlarında çıkan kayyum atandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Spor Tahkim Kurulunca Kasım 2024 tarihinde yapılacak Türkiye Boks Federasyonu seçimlerine ilişkin “seçim sürecine ilişkin” yapılan itirazların değerlendirilmesi neticesinde; seçimin bir komisyon tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.

Aynı kurul tarafından Türkiye Boks Federasyonu seçimleri dışında diğer farklı 5 Spor Federasyon seçimlerinde de aynı şekilde seçimin belirlenecek kurul tarafından yürütülmesine karar verilmiştir. Bu durum her seçimde uygulanan bir hukuki bir usul olup, özellikle çok fazla sayıda Başkan adayının olduğu Spor Federasyonlarında itirazların yoğunluğu nedeniyle böyle bir yöntem tercih edilmektedir.

Türkiye Boks Federasyonuna ne kayyum atanmış, ne bir tedbir konulmuştur. Halen Türkiye Boks Federasyonunda 22 yaş altı Avrupa Boks Şampiyonasını izliyoruz. Boksörlerimizin olimpiyatlardaki başarısı sadece rakiplerimizin halkını değil, kendi halkımızdan bazı mağfilleri de oldukça üzmüş anlaşılan.

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