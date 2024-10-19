Türkiye BRICS’e katılacak mı? Putin’den flaş açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin katılmayı düşündüğü BRICS grubunun genişleme politikaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"HER ÜLKEYE KAPIMIZ AÇIK"

Putin, BRICS'e üye olmak isteyen her ülkenin kapılarının açık olduğunu belirterek, grubun genişlemeye devam edeceğini açıkladı. Putin’in açıklamaları, Türkiye’nin yanında Malezya, Tayland, Endonezya, Bangladeş ve Nijerya gibi ülkelerin de üyelik için başvuruda bulunmak istediği bir dönemde denk geldi.

Putin, yaklaşan BRICS zirvesi öncesinde Moskova’da gerçekleştirdiği basın toplantısında, BRICS'in genişleme sürecine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Rusya'nın bu yıl dönem başkanlığını üstlendiği BRICS grubunun, Kazan şehrinde gerçekleşecek olan üç günlük zirvede bir araya geleceğini ifade eden Putin, "Kapılar açık, kimseyi engellemiyoruz" diyerek, üyelik için istekli olan tüm ülkelerin gruba katılabileceklerini belirtti.

Türkiye'nin de BRICS'e katılma arzusunu dile getirdiğini ifade eden uzmanlar, Putin’in bu genişlemeyi Batı’ya karşı güçlü bir denge unsuru oluşturmak için bir fırsat olarak gördüğünü belirtiyor.