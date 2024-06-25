Türkiye bu skandalı konuşuyor! 20 yaşındaki kıza tecavüz ederken canlı yayına aldılar

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre, Konya'da 20 yaşındaki genç kız, masaj salonunda çalışıyordu. İş arkadaşı tarafından düzenlenen bir komplo nedeniyle travmatik bir deneyim yaşadığını paylaştı. E.K. isimli çalışan, yaşadığı bu zorlu süreci ve duyduğu şoku tüm ayrıntılarıyla açıkladı.

Olay, geçtiğimiz Aralık ayında Konya'nın Meram İlçesi'ndeki bir evde meydana geldi. Bir masaj salonunda çalıştığı öğrenilen E.K. arkadaşlarının kaldığı eve gitti. Evde, iki bardak içki içen E.K. iddiaya göre daha sonra kendisinden geçti. Sabah kalktığında ne olduğunu bilmeden işe giden genç kız kendisine gönderilen görüntülerle büyük bir şok yaşadı.

ÖNCE CİNSEL SALDIRI SONRA ŞİDDET

Şüpheliler, tecavüz anlarına ait görüntüleri 20 yaşındaki genç kız E.K.'nin cep telefonuna atarak yeniden eve gelmesi için şantaj yaptı. Mecbur kalıp eve giden E.K. bu kez de evdeki kızların şiddetine maruz kaldı. E.K'nin üzerini soyup, saatlerce şiddet uygulayan şüpheliler, olayın dozunu daha da artırdı.

Bir grup şüpheli, genç bir kadının şantaj içerikli görüntülerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Ardından, zor kullanarak elde ettikleri hesap bilgileri ile kadının sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak şiddet eylemlerini anında yayınladılar. E.K'nın bir arkadaşı, bu anları görüp polise başvurdu. E.K. polis eşliğinde hastaneye gidip muayene olurken A.S. (19), H.H.P. (24), B.C.B. (20), A.B. (17), S.T.Ö. (17), U.A.K. (15), A.A.K. (17) ve S.K. (18) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.S., H.H.P. B.C.B., A.B. ve S.T.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KIZ ARKADAŞI İÇKİSİNE İLAÇ KOYMUŞ

Konya'da gerçekleşen bir olayla ilgili yürütülen soruşturma sona erdi. İlgili şahıslar, aralarında 'cinsel saldırı', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'özel yaşamın gizliliğini ihlal etme', 'şantaj yapma', 'bilgi işlem sistemlerine müdahale', 'işkence', 'tehdit', 'mala zarar verme', 'yaralama' ve 'basit yaralama' suçlarını içeren çeşitli iddialarla karşı karşıya kaldılar. Bu suçlamalar neticesinde, sanıklar için toplamda 69 yıl hapis cezası talep edilen dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, kadın zanlılardan birinin, mağdur üzerinde bilinç kaybına yol açacak bir madde kullanarak, diğer erkek zanlıların mağdur ile cinsel ilişkiye girmelerine ve bu durumu kayıt altına almalarına öncülük ettiği ifade edildi.