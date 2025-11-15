A Milli Takımımız bugün Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Bulgaristan'ı ağırlıyor.

Bursa'da saat 20.00'de oynanacak karşılaşma önceki iki milli takım arasındaki rekabette Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov detayı dikkat çekti.

FENERBAHÇE FORMASI GİYDİĞİ DÖNEMDE SON GOLÜ ATMIŞTI

Türkiye'de en son 1992'de gol atma başarısı gösteren Bulgaristan'da o dönemde Fenerbahçe forması giyen Stanimir Stoilov, Avni Aker'de oynanan ve millilerimizin 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlanan hazırlık maçında 2 kez ağları havalandırmıştı.

O tarihten bu yana Türkiye'de iki karşılaşmaya daha çıkan Bulgaristan 2-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle evine dönmüştü.