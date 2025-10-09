Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki üçüncü maçında Bulgaristan'la karşı karşıya gelecek.

Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda, 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te başlayacak olan mücadele, TV8'den canlı yayınlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmaya Portekizli hakem Luis Godinho atandı.

Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Miguel Nogueira olacak.

Video yardımcı hakem (VAR) olarak Andre Narciso, asistan video yardımcı hakem (AVAR) ise Helder Malheiro görev yapacak.