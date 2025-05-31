Türkiye bunu konuşuyor! Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki veda farkı gündem oldu

Süper Lig'de bu sezonu da Galatasaray'ın ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Dusan Tadic'in takımdan ayrılacakları açıklandı. Galatasaray'da ise, Dries Mertens ve Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı daha önce açıklanmıştı. İki takım arasında oyunculara yapılan veda arasındaki fark adeta olay oldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN VEDALARI ARASINDA DAĞ KADAR FARK VAR!

Galatasaray, Dries Mertens ve Fernando Muslera'ya muhteşem bir şekilde veda etti. Fenerbahçe ise, Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile Samandıra'daki yemekhanede düzenlenen törenle vedalaştı.

Bu iki veda dünya basınında yer alırken, sosyal medyada birçok Fenerbahçe taraftarı da yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar, Fenerbahçe Yönetimi'ne, Galatasaray'ı örnek almaları gerektiği yönünde sayısız paylaşım yaptı.