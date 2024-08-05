Türkiye Çin maçı ne zaman

Kaynak: AA
Türkiye Çin maçı ne zaman

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024 çeyrek finalindeki rakibi Çin oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek finalinde Çin'le eşleşti.

South Paris Arena'da oynanan grup maçlarının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yanı sıra Çin, Brezilya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Polonya, İtalya ve Sırbistan çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Çeyrek final maçları yarın South Paris Arena'da oynanacak.

Türkiye Çin maçı TRT Spor'dan naklen ekranlara gelecek.

Eşleşmeler ve maçların TSİ programı şöyle:

10.00 Çin-Türkiye

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD-Polonya

22.00 İtalya-Sırbistan

Son Haberler
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı Gündem
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
Trump 'Seçildiğim gün yapacağım' dediği vaadinden vazgeçti. 'Elon Musk bana destek veriyor başka seçeneğim yok' dedi Dünya
Trump 'Seçildiğim gün yapacağım' dediği vaadinden vazgeçti. 'Elon Musk bana destek veriyor başka seçeneğim yok' dedi
Altın haftaya dalgalı başladı Ekonomi
Altın haftaya dalgalı başladı
Uyarıları dinlemedi boğuldu Gündem
Uyarıları dinlemedi boğuldu
15 yaşındaki kızına tecavüz eden market çalışanını başından vurdu Dünya
15 yaşındaki kızına tecavüz eden market çalışanını başından vurdu
Ölümle burun buruna gelen kadın yaşadığı dehşeti anlattı. Felç olup komaya girdiği hastaneden yürüyerek çıktı Sağlık
Ölümle burun buruna gelen kadın yaşadığı dehşeti anlattı. Felç olup komaya girdiği hastaneden yürüyerek çıktı
Van'da terör operasyonu Yerel Haberler
Van'da terör operasyonu