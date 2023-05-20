"Türkiye Cumhuriyeti" adı Güney Amerika'da da yaşayacak

Venezuela'da başkentin bir caddesinin adı "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" olarak düzenlendi.

"Türkiye Cumhuriyeti" adı Güney Amerika'da da yaşayacak

Venezuela'nın başkenti Karakas'ın merkezinde yer alan ve tarihi açıdan sembol kabul edilen caddelerden birine "Türkiye Cumhuriyeti Caddesi" adı verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Naci Aydan Karamanoğlu'nun yanı sıra Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Karakas Belediye Başkanı Carmen Melendez, Venezuela'da yaşayan Türk vatandaşları ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

"KARDEŞLİĞİMİZE JEST"

Dışişleri Bakanı Gil, Twitter hesabından açılışın fotoğraflarını paylaşarak, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında, halkımızı birleştiren kardeşliğe jest olarak Sayın Büyükelçi Aydan Karamanoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışına iştirak ettik." ifadesini kullandı.

Karakas Belediye Başkanı Melendez de sosyal medya hesabından, "Karakas'ın merkezinde Sayın Karamanoğlu ve Dışişleri Bakanı Gil ile Türkiye Cumhuriyeti Caddesi'nin açılışını yaparak iki ülke tarihine yeni bir sayfa yazdık." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ADI BOLİVAR MEYDANINDA DA YAŞAYACAK

Türkiye'nin Karakas Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Bolivar Meydanı'na açılan caddelerden birinin adının Türkiye Cumhuriyeti Caddesi olarak değiştirilmesi kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Törenin, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelmesinin önemine işaret edilen açıklamada, Türkiye ile Venezuela arasındaki işbirliğinin sürdürüleceği ve yakında Karakas'ta Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılacağı bildirildi.

Büyükelçi Karamanoğlu, Dışişleri Bakanı Gil'e ve Karakas Belediye Başkanı Melendez'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Venezuela basınında çıkan haberlerde açılışa geniş yer verilerek, iki ülke arasındaki stratejik bağlara ve kardeşlik bağına vurgu yapıldı.

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