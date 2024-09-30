Türkiye elektrik üretiminde fazla verdi

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 270 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 27 bin 320 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 805 bin 337 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 796 bin 977 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,8 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 16 ile doğal gaz ve yüzde 14,1 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 634 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 101 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.