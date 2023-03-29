﻿Türkiye, elindeki kartları sürekli kaybetmede usta…

30 Ağustos 2022…

İzmir'deki NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM) sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümünü kutlar: "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimizin yanındayız."(1)

Yunanistan paylaşıma tepki gösterir, NATO'nun paylaşımını, "kabul edilemez bir adım" olarak nitelendirir. Ve NATO'ya kutlama mesajını sildirir. Oysa, aynı NATO, 25 Mart 2022'de Yunanistan'ın Bağımsızlık Günü'nü bu şekilde kutlamıştı. O zaman, Türkiye'nin itirazı olamamıştı. Buna rağmen, Türkiye mesajın silinmesine engel olamaz. 71 yıllık NATO üyesi Türkiye, NATO'nun ikinci büyük gücü değil miydi? NATO üyesi Türkiye, NATO'da Yunanistan'dan daha etkili değil miydi?

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25 Mart 2023…

Atina'nın Türk Büyükelçiliği, 25 Mart 1821 Yunanistan Bağımsızlık Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı.(2) Oysa, kutlanan Yunanistan'ın bağımsızlık sürecinde bir Türk soykırımı gerçekleşir.

İngiliz tarihçi William St.Clair, bu Bağımsızlık Günü için şöyle der: "Yunanistan Türkleri 1821 yılı ilkbaharında ani olarak, tümüyle ve dünyanın haberi olmadan, yok edildiler." Clair'e göre, "Mora'daki soykırım ancak öldürecek başka Türk kalmadığında sona erdi."

İngiliz tarihçi Walter Alison Phillips, Tripoliçe katliamı hakkında: "Yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı. Kadınlar ve çocuklar, öldürülmeden önce işkencelere tabî tutuldu. Katliam o kadar büyüktü ki… Kadınların ve çocukların bulunduğu Müslüman (Türk) kitleleri, yakınlardaki dağlarda sığır gibi doğrandı."(3)

Ve Türkiye, Türk soykırımının gerçekleştiği bu tarih sürecini, Yunanistan Bağımsızlık Günü olarak kutladı. Evet, kutladı… Türk soykırımının yıldönümünde, katliamı yapan Yunanistan'ı kutladı… Kutladı… Hem de devletin resmî televizyonu TRT HABER, bu soykırımı MORA katliamı olarak adlandırdığı halde kutladı…(4)

Uluslararası ilişkilerde "mütekabiliyet" (karşılıklılık) ilkesi bu mu? Türkiye, NATO'da Yunanistan'dan daha güçlü değil mi?

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25 Mart 2023…

Yer, Fransa Senatosu. Konuklar, PKK terör örgütünün Suriye kolu YPG ve kadın yapılanması YPJ'nin sözde sözcüleri. Fransız milletvekilleri tarafından, teröristlere törenle, "onur nişanı" verildi.(5) 2020'den beri, Suriye'deki PKK/PYD'ye "operasyon düzenleyeceğiz" açıklamasına rağmen operasyon yapılmazsa böyle şımarırlar. Helikopter veren ABD'ye, "mütekabiliyet" ilkesine göre karşılık verilmezse böyle şımarırlar. PKK/PYD'nin, demografik yapıyı değiştirerek Türkiye'ye gönderdikleri Suriyeliler ülkelerine gönderilmezse böyle şımarırlar. Tıpkı, Yunanistan'ın şımardığı gibi...

Mart 2023'te, üç önemli kırılma yaşandı. Bunlar, 30-40 yıl sonra tarih yazıldığında yerini alır:

-Türkiye'nin ABD'den yeterli bir kazancı olmadan Finlandiya'nın NATO üyeliği onay sürecini başlatması,

-ABD'nin PKK terör örgütüne helikopter verdiğinin anlaşılması ve Türkiye'nin sadece bakan düzeyinde açıklamayla kınaması,

-Türklere soykırım yapıldığı günde, Türkiye'nin Yunanistan'ın Bağımsızlık Gününü kutlaması…

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2009… Fransa, 1967'de NATO Askerî kanadından ayrılmıştı. 2009'da tekrar dönmek istedi. Türkiye, Fransa'nın NATO Askerî kanadına dönüşünü onayladı. Oysa Fransa, PYD/PKK terör örgütüne en fazla destek veren ülkeler arasındaydı. Fransız dış politikası da Türkiye karşıtıydı. Türkiye veto edebilirdi, etmedi. Aynı Fransa, şimdi Yunanistan'la askerî ittifak anlaşması imzaladı ve Türkiye'ye karşı adımlar atmayı sürdürüyor. Türkiye, kartı kaybetti…

2009… Danimarka eski Başbakanı Rasmussen'in 2009'da NATO Genel Sekreteri olması gündeme geldi. Danimarka, PKK terör örgütüne destek veriyordu. Türkiye, karikatür krizi ve Danimarka'da PKK yayın organı Roj TV nedeniyle Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri olmasına onay vermeyeceğini açıkladı. Ancak, ABD Başkanı Obama devreye girdi ve Türkiye onay verdi. Türkiye, kartı kaybetti…

2019… 2019 yılında Türkiye, NATO'nun önem verdiği "NATO Baltık Planı"nı onaylamak için PYD/YPG'nin terör örgütü olarak tanınması kartını ileri sürdü. Ancak, yedi ay sonra PYD/YPG terör örgütü tanınmadan, NATO'nun Polonya ve Baltık Planı'nı onayladı. Türkiye, kartı kaybetti…

2022… İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini, PYD/YPG, terör örgütü olarak tanınmadan Türkiye yine onayladı. Hem de hiç bekletmeden, zirve öncesi imzalanan üçlü mutabakat gereği "evet" dedi. 2023 Mart'ında, TBMM Dışişleri Komisyonu'nda Finlandiya'nın NATO üyeliği kabul edildi. Hem de, ABD'nin PKK terör örgütüne helikopter verdiğinin anlaşıldığı bir zamanda kabul edildi. ABD, PKK/PYD'ye desteğini kesmeden, parası ödenmiş F-35 uçakları vermeden, yaptırımları kaldırmadan Finlandiya'ya "evet" denildi. Ve Türkiye böylece, tarihte ele geçmesi oldukça güç olan stratejik kartı kaybetti…

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Türkiye'nin elindeki kartları sürekli kaybetmesi, sürpriz değildi. 1960-2003 arası dönem incelendiğinde, bu dönemde ekonomik ve askerî yönden güçsüz olan Türkiye'nin, gerginliklerde ABD'ye, "Tam Bağımsızlık" anlayışına uygun şekilde misliyle karşılık verdiği ortaya çıkar. Ancak, 2003'teki "Çuval Krizi" dahil sonraki süreçte, Türkiye'nin daha güçlü olmasına rağmen, ABD'ye karşı daha yumuşak bir tutum izlendiği ve önceki dönemin "Misliyle Karşılık Verme Politikası"nın uygulanmadığı görülür. Bununla beraber, Türkiye'ye yönelen tehditlerde azalma yerine artış olduğu gerçeğini not etmek gerek. Hamaset sözcüğünün, stratejide yeri olmadığının da altını kalın bir çizgiyle çizmeli…

Coğrafi konumu yönünden dev olan Türkiye'nin, jeopolitik açıdan düştüğü durum oldukça düşündürücü…

Hamaset ve hayalperestlik asla bir strateji olamaz…

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(1) https://www.cumhuriyet.com.tr/dunya/yunanistanin-tepkisi-sonrasi-nato-30-agustos-paylasimini-sildi-1975933

(2) https://www.sozcu.com.tr/2023/gundem/elcilikten-atinaya-skandal-kutlama-7633890/

(3) https://tr.wikipedia.org/wiki/Yunan_Ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1zl%C4%B1k_Sava%C5%9F%C4%B1_s%C4%B1ras%C4%B1nda_katliamlar

(4) https://www.trthaber.com/haber/turkiye/200-yillik-aci-mora-katliami-558416.html

(5) https://www.trthaber.com/haber/dunya/fransa-senatosunda-pkkypglilerle-skandal-resepsiyon-755933.html