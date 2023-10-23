Türkiye en çok altın rezervi olan ülkelerde 11. sırada

Dünya Altın Konseyi ve Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu’nun (USGS) en son tahminlerine göre hazırladığı altın rezervi listesinde Türkiye 11'nci oldu. Amerika ise listenin başında.

KAYNAK: Haber Merkezi
Türkiye en çok altın rezervi olan ülkelerde 11. sırada

Dünya Altın Konseyi ve Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu’nun (USGS) en son tahminlerine göre bir liste hazırlandı. Yahoo Finance’ın yayınladığı “2023’ün En Büyük Altın Rezervine Sahip 20 Ülkesi” listesinin başını ABD çekiyor.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Rusya ve Çin’in AB’nin 3 güçlü ülkesi, Almanya, Fransa ve İtalya’dan sonra geldiği listenin 10’uncu sırasında Hollanda’nın olması dikkat çekti. Listeye göre, Suudi Arabistan, Birleşik Krallık ve İspanya’yı geride bırakan Türkiye 11’inci sırada…

Yahoo Finance, ülkelerin altın rezervi için şu yorumu yaptı: “Merkez bankaları para stratejilerinin bir parçası olarak önemli miktarda altın rezervi tutuyor ve bu da para basma yeteneklerini etkiliyor. Önemli miktarda altın rezervine sahip olmak, bir ülkenin borcunu geri ödeyebileceğine ve para biriminin potansiyel olarak güçlenebileceğine işaret eder.

Dijital para birimleri çağına geçiş yaparken bile altının gerçek değeri büyük ölçüde sorgulanmıyor.” Yahoo Finance’ın Türkiye yorumu şu oldu: “İlginç bir şekilde Türkiye, 2022'de diğer tüm ülkelerden daha fazla altın satın aldı. Bu altın, yaklaşık 47 milyar dolar değerinde, toplam 94,63 metrik tondu. İsviçre, Ocak 2023'te Türkiye'ye 3.8 milyar dolar değerinde 58.3 ton altın taşıdı.

Bu, ülkenin 2012'den bu yana bir ayda en çok ihraç ettiği altındı. Ardından Türkiye satış çılgınlığına girerek nisanda 81 ton, martta ise 15 ton altın sattı. 2023'te altın rezervi şu anda 439.75 metrik tonda kalıyor. Raporlar, Türkiye'nin benzersiz iç piyasa koşulları ve sarı metale olan talebin artması nedeniyle altını ihraç ettiğini öne sürüyor.”

TALEP YÜZDE 6 ARTTI

“Altın talebini sektörlere göre ayırdığımızda mücevher tüketimi, artan altın fiyatlarına rağmen 2023 yılında yıllık yüzde 3 artışla 476 tona yükseldi. Ancak Çin'in mücevhere olan ilgisinin azalması, stokların yaklaşık 15 ton artmasıyla fazlalığa yol açtı. Yatırımcıların da ilgi gösterdiği altın külçeleri ve madeni paralar, talebin yüzde 6 artarak 277 tona yükselmesinde Türkiye'nin bu artışta önemli payı oldu.”

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