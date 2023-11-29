Türkiye en sakin yeni şehri belli oldu. Aceleniz varsa oraya gitmeyin

Finike denince akla ilk gelen şüphesiz ince kabuklu, sulu mu sulu, şeker gibi portakal oluyor. Antalya’nın Finike ilçesi, Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehir) Türkiye Ağına dahil olan 22. ilçe oldu.

14-15 Nisan tarihlerinde Polonya'nın Reszel şehrinde toplanan Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi, yaşamın kolay olduğu sakin şehirlerin ortak buluşma noktası olarak nitelendirilen Uluslararası Cittaslow Ağı'na Antalya'nın Finike ilçesini de dahil etti. Finike'nin “sakin şehir” olabilmek için üç yıldır sürdürdüğü çalışmalara destek olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl Güney Kore'de düzenlenen 6. Dünya Cittaslow Forumu'na katılarak aday ilçe Finike ile ilgili sunum ve görüşmeler yapmıştı. Finike'nin sakin şehir unvanı almasıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda ilçelerle yürüttüğü işbirliği çalışması ve yoğun lobi faaliyetleri de olumlu sonuçlanmış oldu.

GEREKLİ KRİTERLER YERİNE GETİRİLDİ

Reszel'deki toplantıda, Uluslararası Cittaslow Komite Başkanı Mauro Migliorini, Finike Belediye Başkan Yardımcısı Sıdıka Gökyar Kızılca'ya Cittaslow bayrağı ve sertifikasını takdim etti. Uluslararası Cittaslow ağına dahil olabilmek için pek çok kriteri yerine getirmek gerekiyor. Hava ve su temizliği, kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması, kanalizasyon ve atık su arıtma tesisleri, görsel kirlilik ve trafik gürültüsünün azaltılması, verimli bisiklet yolları gibi çevre, altyapı, kentsel yaşam kalitesi, tarımsal, turistik, esnaf ve sanatkârlara dair politikalar, sosyal uyum, ortaklıklar, misafirperverlik, farkındalık ve eğitim için planlar başlığı altında yer alan kriterleri yerine getiren Finike, sakin şehir unvanını almaya hak kazandı.

FİNİKE TARİHİNE BİR YOLCULUK

Limyra Antik Kenti: Finike'nin en önemli tarihi mekanlarından biri olan Finike Antik Kenti, M.Ö. 5. yüzyıldan kalma kalıntılarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Bu antik kentte, tiyatro, hamam, sarnıç ve anıt mezar gibi yapıları keşfedebilirsiniz. Tarih meraklıları için büyük bir cazibe merkezi. Bu antik kent, Likya dönemine ait kalıntılarıyla büyüleyici bir gezi sunar. Amfi tiyatro, yaklaşık 3700 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken bir yapıdır ve ücretsiz olarak gezilebilir.

Phaselis Antik Kenti: Finike'ye sadece birkaç kilometre mesafede yer alan Phaselis, etkileyici antik kalıntıları ve muhteşem plajlarıyla ünlüdür. Antik dönemde önemli bir ticaret merkezi olan Phaselis'te yürüyüş yaparken, antik tiyatro, hamam ve liman gibi yapıları keşfedebilirsiniz.

Finike Kalesi: Finike'nin sembol yapılarından biri olan Finike Kalesi, 1198 yılında Haçlılar tarafından inşa edilmiştir. Kale, tarihi dokusunu korumaya devam etmektedir ve içerisindeki müze ziyaretçilere Finike'nin tarihini daha yakından tanıma fırsatı sunar.

Arykanda Antik Kenti: Finike'ye yakın bir konumda bulunan Arykanda, antik Likya dönemine ait önemli bir arkeolojik alan. Burada Roma döneminden kalma tiyatrolar, hamamlar ve mozaikler görebilirsiniz. Ayrıca Arykanda'nın muhteşem manzarası, ziyaretinizi daha da unutulmaz kılacak.

FİNİKE'DE GEZİLECEK VE GÖRÜLECEK YERLER

Doğal güzellikleriyle ünlü olan Finike'de, Karaoz Plajı ve Suluada gibi plajlar deniz ve güneşin tadını çıkarmak için mükemmel seçeneklerdir.

Finike'deki doğal güzellikler arasında önemli bir yere sahip olan Suluin Mağarası, ilçe merkezine yaklaşık 1 kilometre mesafede bulunur. Halk arasında İncirli Mağarası olarak da bilinen bu mağara, geniş girişiyle Asya'daki en geniş mağaralardan biridir. Suluin Mağarası'nın büyüleyici özellikleri arasında sarkıtları, travertenleri ve çeşitli büyüklükteki havuzları bulunur.

Finike'de doğa severlerin keyifle vakit geçirebileceği doğal güzelliklerden biri olan Gökbük Kanyonu, ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta yer alır. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, piknikler düzenleyebilir ve ilçe kalabalığından uzakta huzurlu bir ortamda zaman geçirebilirsiniz. Kanyonun yaklaşık 4 kilometrelik uzunluğu, temiz oksijenli havada uzun yürüyüşlere olanak tanırken, balık tutma ve kamp gibi aktiviteleri de rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Beymelek Lagünü tatlı su ile deniz suyunun birleştiği bir kıyı alanıdır. Görsel bir şölen oluşturan lagünde balık yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Yukarıdan bakıldığında bir tarafta tatlı su bir tarafta Akdeniz’in berrak ve büyüleyici tuzlu suyu ortak bir noktada buluşur ve birbirine karışır. Denizin serin suyunda yüzebilir, kıyıda piknik yapabilirsiniz.

Finike Mağaralı Koy, Finike ile Demre ilçeleri arasında yer alan ve içinde doğal mağaraların bulunduğu beyaz kumsallı bir plajdır. Son yıllarda popülerlik kazanan bu plaj, kendi imkanlarıyla deniz ve güneşin tadını çıkarmak isteyenler için ideal bir seçenektir. Binlerce yılın etkisiyle oluşmuş olan karstik kayalıklar, büyük ve doğal bir mağara yaratmıştır. Mağaraya kumsaldan kısa bir yüzme ile ulaşılabilir.

Beyaz Kaya Plajı'nın kumu adından geldiği gibi beyaz, suyu mavinin açık tonundan başlayarak koyuya doğru giden bir doğa harikasıdır. Plaj çok bilinmediği içi doğal güzelliğini korumakta, temiz, sessiz ve sakin görüntüsünü devam ettirmektedir.

BİR COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN: FİNİKE PORTAKALI

Portakalın rengi gece-gündüz arasındaki ısı farkına göre değişir. Finike’nin mikro-klima iklimi, Finike portakalının rengini diğer rakiplerinden ayıran bir özelliktir. Finike portakalının sırrını Beydağları’ndan gelen sularda aramak yanlış olmaz. Suyun kalitesi turunçgillerde önemli bir faktördür. Markalama açısından bu stratejik kavram Finike portakalının konumlandırılmasında temel unsurlardan biri olmalıdır. Kasımın ortasında başlayan hasadı, Mart sonuna kadar devam eden Finike portakalı: 40 bin dekarlık bahçelerin 35 bin dekarında yıllık 175-200 bin ton arasında üretilmektedir.

TÜRKİYE'DEKİ SAKİN ŞEHİRLER

•Ahlat, Bitlis

•Akyaka, Muğla

•Arapgir, Malatya

•Eğirdir, Isparta

•Gerze, Sinop

•Gökçeada, Çanakkale

•Göynük, Bolu

•Güdül, Ankara

•Halfeti, Urfa

•İzmir

•Seferihisar, İzmir

•Foça, İzmir

•İznik, Bursa

•Kemaliye, Erzincan

•Köyceğiz, Muğla

•Mudurnu, Bolu

•Perşembe, Ordu

•Şavşat, Artvin

•Taraklı, Sakarya

•Uzundere, Erzurum

•Vize, Kırklareli

•Yalvaç, Isparta

•Yenipazar, Aydın

UNVANI OLAN DÜNYA KENTLERİ

•Abbiategrasso, İtalya

•Sebastopol, ABD

•Hersbruck, Almanya

•Yea, Avustralya

•Hartberg, Avusturya

•Enghien, Belçika

•Kristinestad, Finlandiya

•Bigastro, İspanya

•Naramata, Kanada

•Reszel, Polonya

•Matakana, Yeni Zelanda

Cittaslow, 1999'da İtalya'da kurulan uluslararası bir belediyeler birliği. İtalya'nın dört küçük kentinin belediye başkanlarının (Bra - Francesco Guida, Orvieto - Stefano Cimicchi ve Positano - Domenico Marrone) bir araya gelerek Slow Food hareketini kentsel boyuta taşımak amacıyla Greve in Chianti Belediye Başkanı Paolo Saturnuni'nin önderliğinde kuruldu. "Cittaslow", "Sakin Şehir" anlamında kullanılıyor. Birlik kurulduğu zaman 59 olan bu kriterler 2013 yılında Uluslararası Bilim Komitesi tarafında yapılan bir çalışmayla güncellenmiş ve sayısı 70'e çıkmıştır.