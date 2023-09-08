Türkiye Ermenistan maçının kanalı belli oldu. İşte Kuntz'un 11'i

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız, bu akşam Eskişehir'de Ermenistan'la karşı karşıya gelecek.

Ekibimiz, rakibiyle gruptaki ilk maçta deplasmanda karşılaşmış, sahadan 2-1 galip ayrılmıştı.

Daha sonra Bursa'da Hırvatistan'a 2-0 mağlup olan takımımız, Letonya'ya 3-2, Galler'i de 2-0 yenerek grupta 9 puana ulaşmıştı.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak Türkiye-Ermenistan maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak. Mücadelenin hakemi İtalyan Daniele Orsato.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Mert, Zeki, Merih, Abdülkerim, Kazımcan, İsmail, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Barış Alper.

