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Türkiye'nin FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 44'üncü oldu.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 13:38
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Türkiye FIFA sıralamasında bir basamak yükseldi. İşte son durum

Türkiye'nin FIFA sıralamasındaki yeri belli oldu
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FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı.

Kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla dünya sıralamasında bir basamak çıkarak 44'üncülüğe yerleşti.

Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci, turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi.

En büyük çıkışı, 11'er basamak yükselen Avustralya (27. sıra) ve Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak sürpriz yapan Fas (11. sıra) kaydetti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan 2023'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

SıraTakımPuanDeğişim

1Brezilya1840,77-

2Arjantin1838,38+1

3Fransa1823,39+1

4Belçika1781,3-2

5İngiltere1774,19-

6Hollanda1740,92+2

7Hırvatistan1727,62+5

8İtalya1723,56-2

9Portekiz1702,54-

10İspanya1692,71-3

44Türkiye1465,38+1

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Ata Türkmen
22.12.2022 13:48
Ruhsuz ve heyecansız Futbolcu sürüsü bizlerede heyacan vermiyor. Paradan başka bir şey düşünmeyenler varsın sürekli başarısız olsun.  
 
Ata Türkmen
22.12.2022 13:46
Futbolcusundan, Teknik Direktörüne kadar paragöz olan, Milli Ruh taşımayan insanlar topluluğu 150. sırada olsa bile önemli değil. Milli Takımlarda sonuca endeksli prim olmalı, maç başı değil.  
 
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