Türkiye Fransa maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Antalya’nın ev sahipliği VNL Voleybol Milletler Ligi’nde ilk etap bugün sona eriyor.

Organizasyonun son gününde Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımımız Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Spor Salonu’nda on binlerce taraftarın önünde oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Kıran kırana geçecek olan karşılaşma TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.

Millilerimiz turnuvadaki ilk üç maçında Japonya karşısında 3-2 İtalya karşısında ise 3-1 mağlup oldu. Tek galibiyetini ise Hollanda’yı 3-1 mağlup ederek aldı.

Turnuvanın ikinci etabı ise 29 Mayıs’ta ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenecek.

29 Mayıs 2024 TSİ: 22.30, Almanya-Türkiye



31 Mayıs 2024 TSİ: 03.30, Sırbistan-Türkiye



1 Haziran 2024 TSİ: 21.00, Güney Kore-Türkiye



2 Haziran 2024 TSİ: 23.00, ABD-Türkiye