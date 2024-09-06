Türkiye Galler ile berabere kaldı. Uluslar Ligi'ne beraberlikle başladık

UEFA Uluslar Lig B'de A Milli Futbol Takımımız, Galler ile karşılaştı.
Cardiff City Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 tamamlandı ve takımlar puanları paylaştı.
BARIŞ ALPER KIZARDI
Türkiye'de Barış Alper Yılmaz, 31. ve 62. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonrası kırmızı kart gördü ve oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla 1'er puanla Türkiye 2., Galler 3. sırada yer aldı.
SIRADAKİ RAKİP İZLANDA
Türkiye, 9 Eylül Pazartesi günü İzlanda ile karşılaşacak.
İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak maç saat 21.45'te başlayacak.
Grubun diğer maçında ise İzlanda, Karadağ'ı 2-0 mağlup etti.