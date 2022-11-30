46. Sedat Simavi ödülü Yeniçağ yazarı Murat Ağırel'in

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2022 Sedat Simavi Ödülleri’ne değer görülen gazeteci, karikatürist, edebiyat, spor ve bilim insanlarına verilecek ödüller açıklandı. 11 Aralık 1953’de yaşamını yitiren TGC Kurucu Başkanı Sedat Simavi adına 46 yıldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, televizyon, radyo, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, sağlık bilimleri ve spor dallarında veriliyor.



Ödül töreninin yeri ve tarihi daha sonra paylaşılacağı ödüllerde bu sene ödüle değer görülen isimler ve eserleri şöyle:



GAZETECİLİK ÖDÜLÜ:

Murat Ağırel

Yeniçağ Gazetesi’nde 1-2-3-4-5-6-7 ve 8 Mayıs 2022 tarihlerinde yayımlanan “Uyuşturucu kıskacında Türkiye” başlıklı yazı dizisi nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici Kurul ayrıca, Eylem Nazlıer’i Evrensel Gazetesi’nde 16 Ağustos 2022 tarihinde yayımlanan “Yaşadıklarımı dikkate alsalardı Beyza hayatta olabilirdi!: Beyza’nın katili, başka bir çocuğu daha istismar etmiş” başlıklı haberi nedeniyle övgüye değer buldu.

RADYO ÖDÜLÜ:

Seçici Kurul, yarışmaya başvuran eserler içerisinde bu yıl Yönetmelik şartlarına uygun ödüle değer radyo programı olmadığına karar verdi.



Seçici Kurul ayrıca, Didem Karakelle Sayın’ı TRT Radyo 1’de 2 Eylül 2022 tarihinde yayınlanan “Dünya Mirası: Tryo Antik Kenti” adlı programı nedeniyle övgüye değer gördü.

TELEVİZYON ÖDÜLÜ:

Haber: Yeşim Karacaoğlu – Mehmet Akif Balıkçıoğlu

FOX TV’de 23 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan “Kaş Yaparken Göz Çıkardılar” adlı ortak haber programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici Kurul ayrıca, Gülçin Hacıevliyagil Ayçe-Mustafa Kemal Kiruk’u Habertürk TV’de 24 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan “İzmir’de “Az Hasarlı Kiralık” adlı ortak haber programı nedeniyle övgüye değer buldu.

BELGESEL:

Şükran Pakkan

GAİN Dijital TV’de 19 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan “Çek Çek” adlı belgesel programı nedeniyle ödüle değer görüldü.

KARİKATÜR ÖDÜLÜ:

İ. Bülent Çelik

“Karikatürist”

Seçici Kurul, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti kurullarının adayı olan İ. Bülent Çelik’i karikatür sanatına verdiği emekten dolayı ödüle değer gördü.

EDEBİYAT ÖDÜLÜ:

Selçuk Altun

“Kitap İçin 5” adlı eseriyle ödüle değer bulundu.

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. Cem Behar

“Kadîm ile Cedîd Arasında - III. Selim Döneminde Bir Mevlevî Şeyhi: Abdülbâki Nasır Dede’nin Musıki Yazmaları” adlı eseri nedeniyle ödüle değer görüldü.

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Prof. Dr. Emrah Özensoy

“Yakın-Alan Nano-Infrared Spektroskopisi ile Katalitik Kükürt Zehirlenmesinin Moleküler Patikalarının Nanometre Ölçeğinde Belirlenmesi” başlıklı çalışmasıyla ödüle değer görüldü.

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Seda Keskin Avcı-Gökhan Önder Aksu-Dr. Öğr. Üyesi İlknur Eruçar Fındıkçı-Dr. Zeynep Pınar Haşlak’ın “Yapısal Yönlendirmeli Hesaplamalı Tarama Metodunu Kullanarak CO2 Yakalama ve H2 Saflaştırma için Kovalent Organik Yapılı Malzemelerin Keşfinin Hızlandırılması” başlıklı ortak eserini övgüye değer buldu.

SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ:

Dr. Arif Engin Çetin

“Hücre Büyümesini Ölçmek için Kırılma İndisi Algılama Platformu” başlıklı çalışması nedeniyle ödüle değer görüldü.

Seçici Kurul ayrıca, Prof. Dr. Fatma Alibaz Öner’i “Femoral Ven Duvar Kalınlığı Ölçümü: Behçet Hastalığı için Yeni Bir Tanısal Test” başlıklı çalışması nedeniyle övgüye değer buldu.

SPOR ÖDÜLÜ:

Kadın Milli Boks Takımı

“Dünya Şampiyonu” olması nedeniyle ödüle değer görüldü.

TGC KURUCU BAŞKANI SEDAT SİMAVİ’NİN ÖZGEÇMİŞİ (1896-1953)

Öncü çalışmaları ile adını basın tarihine yazdıran Sedat Simavi,1896 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Hamdi Simavi Bey, annesi Sultan Abdülhamid sadrazamlarından Saffet Paşa’nın torunu Aliye Hanım’dır. Sedat Simavi, babasının görevli olduğu Samsun'da ilk Fransızca derslerini aldı. Kadıköy Saint-Joseph Fransız Okulu'nda başladığı öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı (1912), Okul sıralarında ilk karikatürleri yayınlanmaya başlandı. 1.Dünya Savaşı patlak verince Hadımköy'deki birliğine katıldı. 1916'da Şeker Bayramı'nın birinci günü "Hande" adındaki haftalık dergiyle yayın hayatına atıldı. 1917'de Müdafaa-i Milliye Cemiyeti adına ilk defa konulu bir film çevirdi. “Pençe”, “Casus” ve “Alemdar Vakası” filmleri böyle doğdu. İstanbul’un çeşitli semtlerinde başarı ile oynadı.

“Diken” ve “İnci” dergilerini de bu arada yayımlamıştı. Sedat Simavi, günlük gazete idealine 21 Temmuz 1920'de “Dersaadet” ile kavuştu. Gazete, Sevr Antlaşması'nın yarattığı karamsarlığa karşı yapıcı bir ruh aşılıyordu. Onu “Payitaht”, “Güleryüz” izledi. 15 Mart 1933'de yayın hayatına atılan haftalık “Yedigün” ile 18 yıl en çok satan dergiyi çıkarma başarısına sahip oldu. Gazetecilerin dayanışmalarını ve bağımsızlıklarını sağlamak amacıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin kurulmasında öncü oldu. Cemiyetin 1 numaralı Şeref Rozeti’ni taşıdı ve ilk başkanı seçildi. Sedat Simavi, 1 Mayıs 1948'de Türkiye'nin en büyük tirajlı gazetesi “Hürriyet” i yayımlamaya başladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı iken üniversitede Gazetecilik Kürsüsü’nün kurulması için de ilk yazılı başvuruyu yaptı. Sedat Simavi'nin mücadeleli hayatı 11 Aralık 1953'de son buldu.

GAZETECİLİK ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

Bertan Ağanoğlu - Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü

Sedat Ergin - Hürriyet Gazetesi Yazarı

Dr. Yasemin Giritli İnceoğlu - İletişim Akademisyeni

Vahap Munyar – Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Genel Koordinatörü

Altan Öymen - Gazeteci, Yazar

Fatih Polat - Evrensel Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü

İbrahim Varlı - Birgün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü

RADYO VE TELEVİZYON ÖDÜLLERİ SEÇİCİ KURULU

Dr. Yılmaz Büyükerşen - İletişimci

Göksel Göksu - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi

Dr. Nazife Güngör - Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı

Öğr. Üyesi Gökmen Karadağ – TELE 1 Haber Programcısı

Zeynel Lüle - TELE 1 TV Programcısı

Erkan Oyal - İletişimci – Sunucu

Doğan Şentürk - Fox TV Haber Genel Yayın Yönetmeni

KARİKATÜR ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

Behiç Ak - Cumhuriyet Gazetesi Çizeri

Hicabi Demirci - Çizer

Nuray Özger - TGC Genel Sekreter Yardımcısı

Sefer Selvi - Evrensel Gazetesi Çizeri

Emre Ulaş - Çizer

EDEBİYAT ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

Filiz Aygündüz - Milliyet Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Metin Celâl - Yazar, Eleştirmen

Turhan Günay - Yazar, Eleştirmen

Doğan Hızlan - Eleştirmen

Dr. Seval Şahin Gümüş - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi

İhsan Yılmaz - Hürriyet Gazetesi Kültür - Sanat Yönetmeni

İhsan Yılmaz - TGC Genel Saymanı

SOSYAL BİLİMLER ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

Dr. Taner Berksoy - Piri Reis Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Başkanı

Niyazi Dalyancı - Gazeteci, Yazar

Dr. Sema Erder - Şehir Çalışmaları ve Göç Hareketleri Uzmanı

Dr. Sibel İnceoğlu - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Emre Kongar- Sosyolog

Dr. İoanna Kuçuradi- Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Merkezi Müdürü

Dr. Bertil Emrah Oder- Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Dr. İlter Turan- İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Zafer Toprak - Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Modern Türk Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi

FEN BİLİMLERİ ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

Dr. Taylan Akdoğan - Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. İdil Arslan Alaton - İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Viktorya Aviyente - Boğaziçi Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Durmuş Ali Demir - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Türkan Haliloğlu - Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. İlhan İkeda - Boğaziçi Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Önder Pekcan - Kadir Has Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Hakan Ürey - Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

Dr. Yücel Yılmaz -Yer Bilimci



SAĞLIK BİLİMLERİ ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU:

Dr. Özdemir Aktan - Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Selim Badur - Mikrobiyoloji Uzmanı

Dr. Halil Bahçecioğlu - Göz Hastalıkları Uzmanı

Dr. Berrak Çağlayan Yeğen - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Gökhan Demir - Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Dr. Önder Ergönül - Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı

Dr. Ahmet Gül - İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi

Sibel Güneş - TGC Genel Sekreteri – sağlıktagündem.com Genel Yayın Yönetmeni

Dr. Gökhan Hotamışlıgil - Harvard Üniversitesi Genetik ve Kompleks Hastalıklar Bölümü Başkanı



SPOR ÖDÜLÜ SEÇİCİ KURULU

Gürcan Bilgiç - Sabah Gazetesi Spor Yazarı

Bağış Erten - Eurosport Türkiye Genel Yayın Yönetmeni

Şenes Erzik - UEFA - FİFA Onursal Üyesi - Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı

Attila Gökçe - Milliyet Gazetesi Spor Yazarı

Arif Kızılyalın - Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

Uğur Vardan - Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı

Esat Yılmaer - Dünya Spor Yazarları Birliği (AIPS) 1. Başkan Yardımcısı