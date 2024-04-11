Türkiye gelen uçakta kavga çıktı. Zorunlu iniş yaptı

Antalya merkezli SunExpress Havayolları'na ait bir uçak 9 Nisan 2024’te yerel saatle 19.30 sularında Manchester Havalimanı'ndan havalandı.

Muğla'nın Dalaman ilçesine inmesi planlanan uçak, havada yaşanan yolcu kavgası nedeniyle Sırbistan'ın Belgrad şehrine zorunlu iniş gerçekleştirdi.

Sosyal medyada paylaşılan ve uçuş sırasında çekildiği iddia edilen görüntülerde bir erkeğin başka bir yolcuyu işaret ederek küfrettiği görülüyor. Tartışmanın büyüdüğü ve olaya bir kadının da dahil olduğu belirtildi.

Zorunlu inişin ardından kavgaya karışan yolcuların Sırbistan polisi tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

SunExpress'ten açıklama geldi

SunExpress'ten İngiliz The Sun gazetesine yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* 9 Nisan'da Manchester'dan Dalaman'a yapılması planlanan XQ505 sefer sayılı uçuşumuz, yolcu tartışması nedeniyle Belgrad'a divert etmek zorunda kalmıştır.

* Varışta problemli yolcular yerel polis tarafından uçaktan indirilmiş ve uçak yolcuların inişinden sonra Dalaman'a devam etmiştir. Yolcularımızın ve mürettebatımızın emniyeti ve güvenliği SunExpress için en yüksek önceliğe sahiptir.