Türkiye geneli için uyarılar! İşte çalışma yapılacak ve kapalı olacak yollar

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometresindeki Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Aliağa-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, köprü ve yol genişletme yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları kesimi 4-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpü, elektrik ve elektronik sistemleri montaj çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yol çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpü bakım-onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93. kilometrelerindeki yol çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.