Türkiye geneli için uyarılar! İşte çalışma yapılacak ve kapalı olacak yollar

Kaynak: AA
Türkiye geneli için uyarılar! İşte çalışma yapılacak ve kapalı olacak yollar

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Çanakkale yolunun 27. kilometresindeki Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle Aliağa-İzmir istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 52-53. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, köprü ve yol genişletme yapım çalışmaları dolayısıyla Kahramankazan-Ankara istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

TAG Otoyolu'nun Yılankale-Ceyhan kavşakları kesimi 4-10. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon-Maçka yolunun 23. kilometresinde Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpü, elektrik ve elektronik sistemleri montaj çalışması sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Balıkesir-Kepsut yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Hacılar-Erciyes-Develi yolunun 7-8. kilometrelerindeki yol çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Samsun-Ordu yolunun Ünye çevre yolu 6-8. kilometrelerindeki Yunus Emre Tüneli'nin Samsun istikametindeki tüpü bakım-onarım çalışmaları sebebiyle trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Karaman-Ermenek yolunun 50-76. ve 82-93. kilometrelerindeki yol çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

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