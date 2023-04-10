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Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji günlük hava durumu raporlarıyla Türkiye genelinin 5 gün boyunca kuvvetli sağanak yağış ve dondurucu soğuk etkisi altında olacağını açıkladı. Bazı bölgelerde kar yağışı da bekleniyor.

Galeri Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 06:58
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1/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

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Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre ülkemiz genelinde yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Genellikle sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği ifade ediliyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği aktarılıyor.

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Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:
Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

TOZ TAŞINIMI UYARISI:
Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 

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Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

8/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

9/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

10/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz'de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz’de toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli

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Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

KAHRAMANMARAŞ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yer yer kuvvetli
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve batı kesimleri ile Aksaray ve Nevşehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

12/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
YOZGAT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

13/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

14/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

15/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bölgenin kuzeyinde ve batısı ile Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

16/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

GAZİANTEP °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

17/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

18/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

19/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

20/20
Kuvvetli yağış ve dondurucu soğuk geliyor. Meteoroloji bölge bölge uyardı

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