Türkiye gıda enflasyonunda dünyada 5. oldu. Bu mu uçan Türkiye?

Dünya Bankası, "Gıda Güvenliği" raporunun şubat ayı sonuçlarını açıkladı.

Rapora göre en yüksek gıda enflasyonu Lübnan'da gerçekleşirken Türkiye dünya beşinci sırada yer aldı.

TÜİK'ten alınan verilere göre Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu ise bugün açıklandı ve oran yüzde 50.51 oldu.

Türkiye; Lübnan, Zimbabve, Arjantin ve İran'ın ardından beşinci sırada yer aldı. Sırayı Mısır, Ruanda, Gana, Surinam ve Sri Lanka takip etti.

Raporda, küresel gıda enflasyonun yüksek seviyede kalmaya devam ettiğine dikkat çekildi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından görülen zirveye kıyasla mısır fiyatlarının yıllık bazda yüzde 17, buğday fiyatlarının ise yüzde 34 gerilediği bilgisi verildi. Geçen yılın aynı dönemine göre pirinç fiyatlarındaki artış yüzde 17, buğdayda yüzde 4 ve mısırda yüzde 22 oldu. Endeks, zirve yaptığı Mart 2022'ye kıyasla yüzde 18,7 geriledi.

MARTIN ZAM ŞAMPİYONU KURU SOĞAN OLDU

İstanbul'da Mart ayında önceki aya göre en çok artan ürün kuru soğan oldu.

Mart ayında kuru soğanın fiyatı yüzde 22,42 zamlandı. İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme Endeksi’nde yer alan 242 ürünün 112’sinin perakende fiyatı artarken, 33 ürünün fiyatı düştü, 97 ürünün fiyatı ise değişmedi. Geçen ay gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan soğan yüzde 22,42 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatı artan diğer ürünler, yüzde 18,55 ile taze fasulye, yüzde 17,99 ile dana eti, yüzde 16,63 ile balık, sağlık ve kişisel harcamalar grubundan yüzde 15,96 ile ilaçlar, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,38 ile yemek odası takımı olarak belirlendi.

KARPUZUN KİLOSU 35, DİLİMİ 51 LİRA OLDU

İstanbul'da İran karpuzu tezgahlarda yerini almaya başladı. Bayrampaşa'da bulunan bir pazarda karpuzun kilosu 35 liradan satılıyor. Pazarcı esnafı karpuzu dilimleyerek müşterilerine satıyor. Ortalama bir buçuk kiloyu bulan bir dilim karpuzun fiyatı ise 51 lira. Yol üzerinde kendine ait tezgahında satış yapanlar ise karpuzun kilosunu 30 liradan satıyor. Fiyatı pahalı bulan yurttaş, kilo yerine dilim almayı tercih ediyor.

MEYVE FİYATLARINDA REKOR

Meyve fiyat endeksinde yıllık değişim yüzde 81.74 ile rekor düzeyde gerçekleşti.

Mart ayı Antalya Halleri Domates, Sebze ve Meyve Endeksi açıklandı. Mart ayı endeksleri miktarda bir önceki aya göre (aylık) domateste yüzde 78.91, sebzede yüzde 35.55 artarken, meyvede ise yüzde 8.24 azaldı. Miktar endeksleri geçen yılın aynı ayına göre (yıllık) domateste yüzde 14.93, sebzede yüzde 5.78 artış gösterirken, meyvede ise yüzde 20.97 azaldı. Martta endekslerdeki yıllık değişimler, miktarda domates ve sebze için son 8 yılın ortalama üstünde, meyve için ise son 8 yılın ortalama altında gerçekleşti. Yıllık fiyat değişimler ise meyve için 8 yılın rekoru olurken, domates ve sebze için son 8 yılın ortalamalarında gerçekleşti. Martta domates fiyatında yıllık değişim yüzde 11.28 oldu.

Sebze fiyatlarında yıllık değişim yüzde 36.87 olarak yansıdı. Sebzenin yıllık miktar endeksinin yüzde 5.78 artması ortalama fiyat artışında önemli rol oynadı. Meyve fiyatlarındaki yıllık değişim yüzde 81.74 ile rekor düzeyde gerçekleşti. Meyvedeki yıllık işlem miktar azalışının yüzde 20.97 olması bu artışta önemli rol oynadı. Mart ayında miktar ve fiyat endekslerindeki aylık değişimler, domates için son 5 yılın miktarda en yüksek artışı ve fiyatta ise en düşük ikinci değeri olarak yansıdı.