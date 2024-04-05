Türkiye gıda enflasyonunda dünyadan ayrışıyor

Türkiye'deki gıda enflasyonu ile küresel gıda enflasyonu arasındaki makas tüm hızıyla sürüyor.
Dünya gıda fiyatları martta art arda yedi aydır devam eden düşüşünü sona erdirerek martta yükseliş gösterdi.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yay8ımlanan veriler, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi şubat ayındaki revize 117 seviyesinden mart ayında 118,3'e yükseldi.
Şubat gıda fiyatları endeksi üç yılın en düşük seviyesinde açıklanmıştı.
Yayımlanan veriler kapsamında küresel olarak gıda fiyatları martta yıllık olarak yüzde 7,7 gerileme gösterdi.
Türkiye'de ise martta gıda enflasyonunda yüzde 70,5 seviyesi görüldü.
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