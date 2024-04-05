Türkiye gıda enflasyonunda dünyadan ayrışıyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından yayımlanan verilere göre dünya çapında gıda fiyatları Mart ayında yıllık yüzde 7,7 gerilerken aynı dönemde Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 70,5 olarak kaydedildi.