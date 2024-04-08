Türkiye Halk Oyunları yarışmaları tamamlandı

Türkiye'nin dört bir yanından yarışmacıların katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda yıldızlar düzenlemesiz kategorisinde Çobanlar Belediye Spor Kulübü ipi göğüslerken, Özel Neziha Arslan Okulları Spor Kulübü yarışmacıları ikinci oldu. Gençler düzenlemesiz kategoride Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü birinci, Afyonkarahisar Zeybekleri Gençlik ve Spor Kulübü ise ikinci oldu.

Büyükler düzenlemesiz kategorisinde Erkem Belediye Spor Kulübü birinci oldu. Minikler düzenlemeli kategoride Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü birinci oldu.

Yıldızlar düzenlemelide Çobanlar Belediye spor kulübü birinci, Özel Neziha Arslan Okulları Spor Kulübü ikinci oldu.

Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından ödülleri verilen sporcuların neşesi gözlerinden okunuyordu. Yarışmacılar ödül töreninden sonra çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirdi.