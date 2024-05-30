Türkiye hapisteki insan sayısı ile dünya liderliğine göz kırptı. Her an şampiyon olabilir

Türkiye, dünyada hapishanelerdeki mahpus sayısının ve oranının en yüksek olduğu ülkeler arasına girdi. Türkiye’nin ilk 5’e girmesine az kaldı . 6. Sırada yer alan Türkiye’de 2023 itibariyle hapishanedeki insan sayısı 336,315 bin kişi olarak açıklandı.
World Prison Brief'e göre oranlar 16 Temmuz 2023 itibariyle baz alındı. Amerike Birleşik Devletleri ise dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 4,2'sini temsil ediyor. ABD dünyadaki mahkumların yaklaşık yüzde 20'sini barındırıyor.
Listenin birinci sırasında ABD 1,767,200 mahkum sayısı ile ikinci sırasında ise 1,690,000 mahkum sayısı ile Çin yer alıyor.
3. sırada Brezilya, 4 .ç sırada Hindistan ve 5. Sırada ise Rusya bulunuyor. Vatikan'da ise mahkum sayısı 0.
Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle, hapishanelerde 778'i hükümlü, 1.763'ü tutuklu toplam 2.541 çocuk mahpus bulunuyor. En son açıklanan Ekim 2023 verilerine göre ise cezaevi nüfusu 261 bindi.
İŞTE LİSTE
ABD — 1,767,200
ÇİN — 1,690,000
BREZİLYA— 835,643
HİNDİSTAN — 554,034
RUSYA — 433,006
TÜRKİYE— 336,315
ENDONEZYA— 275,518
TAYLAND— 262,319
MEKSİKA— 232,230
İRAN — 189,000
GÜNEY AFRİKA — 151,755
MISIR— 120,000
ARJANTİN — 114,074
PAKİSTAN — 87,712
BANGLEDAŞ — 81,156
POLANYA — 78,102
NİJERYA — 77,684
France — 73,080
SUUDİ ARABİSTAN — 68,056
VENEZUELLA — 67,200
İTALYA— 57,320
ALMANYA— 56,557
İSPANYA — 55,095
GÜNEY KORE — 52,940
JAPONYA — 45,714
AVUSTRALYA — 41,155
KANADA — 32,261
İSRAİ — 14,961
PORTEKİZ— 12,623
HOLLANDA — 11,447
BELÇİKA— 11,326
YUNANİSTAN— 10,723
UAE — 9,862
SİNGAPUR— 9,536
AVUSTURYA— 8,798
İSVEÇ— 7,713
İSVİÇRE— 6,445
DANİMARKA— 4,248
NORVEÇ — 2,975
FİNLANDİNYA — 2,827
LÜKSEMBURG — 685
Seychelles — 362
Monaco — 14
Liechtenstein — 12
Vatican — 0