Türkiye hapisteki insan sayısı ile dünya liderliğine göz kırptı. Her an şampiyon olabilir

Türkiye, dünyada hapishanelerdeki mahpus sayısının ve oranının en yüksek olduğu ülkeler arasına girdi. Türkiye’nin ilk 5’e girmesine az kaldı . 6. Sırada yer alan Türkiye’de 2023 itibariyle hapishanedeki insan sayısı 336,315 bin kişi olarak açıklandı.

World Prison Brief'e göre oranlar 16 Temmuz 2023 itibariyle baz alındı. Amerike Birleşik Devletleri ise dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 4,2'sini temsil ediyor. ABD dünyadaki mahkumların yaklaşık yüzde 20'sini barındırıyor.

Listenin birinci sırasında ABD 1,767,200 mahkum sayısı ile ikinci sırasında ise 1,690,000 mahkum sayısı ile Çin yer alıyor.

3. sırada Brezilya, 4 .ç sırada Hindistan ve 5. Sırada ise Rusya bulunuyor. Vatikan'da ise mahkum sayısı 0.

Öte yandan Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre 1 Aralık 2023 tarihi itibariyle, hapishanelerde 778'i hükümlü, 1.763'ü tutuklu toplam 2.541 çocuk mahpus bulunuyor. En son açıklanan Ekim 2023 verilerine göre ise cezaevi nüfusu 261 bindi.

İŞTE LİSTE

ABD — 1,767,200

ÇİN — 1,690,000

BREZİLYA— 835,643

HİNDİSTAN — 554,034

RUSYA — 433,006

TÜRKİYE— 336,315

ENDONEZYA— 275,518

TAYLAND— 262,319

MEKSİKA— 232,230

İRAN — 189,000

GÜNEY AFRİKA — 151,755

MISIR— 120,000

ARJANTİN — 114,074

PAKİSTAN — 87,712

BANGLEDAŞ — 81,156

POLANYA — 78,102

NİJERYA — 77,684

France — 73,080

SUUDİ ARABİSTAN — 68,056

VENEZUELLA — 67,200

İTALYA— 57,320

ALMANYA— 56,557

İSPANYA — 55,095

GÜNEY KORE — 52,940

JAPONYA — 45,714

AVUSTRALYA — 41,155

KANADA — 32,261

İSRAİ — 14,961

PORTEKİZ— 12,623

HOLLANDA — 11,447

BELÇİKA— 11,326

YUNANİSTAN— 10,723

UAE — 9,862

SİNGAPUR— 9,536

AVUSTURYA— 8,798

İSVEÇ— 7,713

İSVİÇRE— 6,445

DANİMARKA— 4,248

NORVEÇ — 2,975

FİNLANDİNYA — 2,827

LÜKSEMBURG — 685

Seychelles — 362

Monaco — 14

Liechtenstein — 12

Vatican — 0