Türkiye haritası değişebilir. İşte il olması beklenen ilçeler

TÜİK tarafından ilçelerin il olabilmesi için belirli kriterler paylaşıldı. Bu kriterler arasında ekonomik faktörlerin yanında eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da göz önünde bulunduruluyor.
Ekol TV'de yer alan habere göre, bir ilçenin il olabilmesi için iki önemli şart aranıyor. - Bu şartlar, ilçenin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması. İşte nüfus bakımından il olma şartlarını karşılayan o iller,
Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100
Kozan, Adana - Nüfus: 129.985
Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494
İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032
Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551
Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664
Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619
İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639
Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129
Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879
Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474
Erciş, Van - Nüfus: 173.203
Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908
Ünye, Ordu - Nüfus: 122.597
Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242
Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783
Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818
Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263
Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826
Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824
Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437
Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469
Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424
Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378