Türkiye haritası değişebilir. İşte il olması beklenen ilçeler

TÜİK tarafından ilçelerin il olabilmesi için belirli kriterler paylaşıldı. Bu kriterler arasında ekonomik faktörlerin yanında eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler ve toplum yapısı gibi unsurlar da göz önünde bulunduruluyor.

Ekol TV'de yer alan habere göre, bir ilçenin il olabilmesi için iki önemli şart aranıyor. - Bu şartlar, ilçenin 100 bin nüfusa sahip olması ve il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması. İşte nüfus bakımından il olma şartlarını karşılayan o iller,

Siverek, Şanlıurfa - Nüfus: 250.100

Kozan, Adana - Nüfus: 129.985

Tarsus, Mersin - Nüfus: 329.494

İnegöl, Bursa - Nüfus: 255.032

Çorlu, Tekirdağ - Nüfus: 253.551

Manavgat, Antalya - Nüfus: 224.664

Ereğli, Zonguldak - Nüfus: 174.619

İskenderun, Hatay - Nüfus: 246.639

Akhisar, Manisa - Nüfus: 166.129

Nazilli, Aydın - Nüfus: 153.879

Fethiye, Muğla - Nüfus: 151.474

Erciş, Van - Nüfus: 173.203

Cizre, Şırnak - Nüfus: 133.908

Ünye, Ordu - Nüfus: 122.597

Midyat, Mardin - Nüfus: 108.242

Elbistan, Kahramanmaraş - Nüfus: 142.783

Ereğli, Konya - Nüfus: 142.818

Lüleburgaz, Kırklareli - Nüfus: 145.263

Yüksekova, Hakkari - Nüfus: 112.826

Ergani, Diyarbakır - Nüfus: 126.824

Edremit, Balıkesir - Nüfus: 121.437

Bandırma, Balıkesir - Nüfus: 149.469

Polatlı, Ankara - Nüfus: 122.424

Kahta, Adıyaman - Nüfus: 120.378