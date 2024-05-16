Türkiye Hollanda maçını şifresiz kanalda

Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye Hollanda maçını şifresiz kanalda
Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde ikinci maçında sahaya çıkıyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Antalya aşamasında Japonya'ya 3-2 mağlup olarak 22 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.

"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasının ikinci randevusunda Hollanda ile mücadele edecek.

Bu önemli karşılaşma öncesinde gözler maçın detaylarına çevrildi.

Türkiye Hollanda maçı ne zaman?

Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda?

Türkiye-Hollanda voleybol maçı, 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.

Aynı gün, Almanya-İtalya ve Bulgaristan-Japonya maçları da oynanacak.

İlgili Haberler
Filenin Sultanları finalde kaybetti. Geri dönüş yetmedi
Filenin Sultanları Erik Dalı oynadı. Beğeniler yağmur gibi yağdı
Türkiye Japonya maçı saat kaçta hangi kanalda? Filenin Sultanları ilk maça çıkıyor
Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi kadrosu belli oldu. Flaş Eda Erdem detayı
Filenin Sultanları değil Atatürk'ün kızları. İlkin Aydın'ın konuşması ayakta alkışlandı
Son Haberler
Son dakika! Galatasaray Fenerbahçe derbisine flaş atama Spor
Son dakika! Galatasaray Fenerbahçe derbisine flaş atama
Şırnak'ta terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var Gündem
Şırnak'ta terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Aziz Yıldırım’ın gururdan göğsünün kabardığı an Spor
Aziz Yıldırım’ın gururdan göğsünün kabardığı an
Emine Erdoğan Fatima Maada Bio ile görüştü Gündem
Emine Erdoğan Fatima Maada Bio ile görüştü
Suç örgütü üyesi doktor ve hemşirelerin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı Gündem
Suç örgütü üyesi doktor ve hemşirelerin kan donduran konuşmaları ortaya çıktı
Gücü zirve yaptı fiyatı aynı kaldı. Aracı kullanana yarış otomobili hissi yaşatıyor Gündem
Gücü zirve yaptı fiyatı aynı kaldı. Aracı kullanana yarış otomobili hissi yaşatıyor