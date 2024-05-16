Türkiye Hollanda maçını şifresiz kanalda

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin Antalya aşamasında Japonya'ya 3-2 mağlup olarak 22 maçlık yenilmezlik serisini kaybetti.
"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasının ikinci randevusunda Hollanda ile mücadele edecek.
Bu önemli karşılaşma öncesinde gözler maçın detaylarına çevrildi.
Türkiye Hollanda maçı ne zaman?
Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda?
Türkiye-Hollanda voleybol maçı, 16 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor Yıldız kanalında canlı olarak ekranlara gelecek.
Aynı gün, Almanya-İtalya ve Bulgaristan-Japonya maçları da oynanacak.
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