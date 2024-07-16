Türkiye için 7 günlük kritik süreç başlıyor. Bu defa geceler öğle sıcağını aratacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye için 7 günlük kritik süreç başlıyor. Bu defa geceler öğle sıcağını aratacak

Yaz mevsiminin gelmesi ve küresel ısınmanın etkisi günden güne artmaya devam ediyor. Türkiye için 7 günlük sürece girildi.

Meteorolojik kaynaklar tarafından Türkiye için aşırı sıcaklar uyarısı yapıldı. Afrika sıcaklarının etkisini iyice hissettireceği paylaşımda Türkiye'nin kritik 7 günlük sürece girdiği belirtildi.

Hava durumuna ilişkin yaptığı tahminlerle dikkat çeken Hava Forum, Türkiye'de Afrika sıcaklarının geleceğini belirtti.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşımda geceleri sıcak ve nemin hakim olacağı, gündüzleri ise poyraz etkisini göstereceği aktarıldı.

Geceleri poyrazın etkisinin yitireceği belirtilen paylaşımda, geceleri sıcaklık ve yüksek nemin etkili olacağı ve uykuları kaçıracağı bilgisi verildi.

Hava Forum tarafından yapılan paylaşım şöyle:

Son Dakika | Poyraz ve Afrika arasında önümüzdeki 7 güne dair beklenen anlaşma imzalandı.
Gündüzleri poyraz esecek. Gündüz ve gece hep Afrika etkili olacak. Gece olduğunda poyraz desteğini geri çekecek. Poyraz üflemesi çok az olacak. Yüksek nem uyku kaçıracak.

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AKOM'DAN KRİTİK UYARI

İstanbul'da İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM verilerine göre, önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların 33-36 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle poyraz (kuzey-doğu) yönünden orta kuvvette esmesi ve zaman zaman sert esmesi bekleniyor.

BU SAATLERE DİKKAT

Özellikle öğle saatlerinde güneşin dik açıyla geldiği 10.00 ile 16.00 saatleri arasında İstanbulluların güneş altında uzun süre kalmamaları, bol sıvı tüketmeleri ve ince, pamuklu kıyafetler tercih etmeleri gerektiği konusunda uyarı yapıldı. Yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi sağlık sorunları bulunanların bu saatlerde güneşli ortamlardan kaçınmalarının sağlık açısından önemli olduğu vurgulandı.

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 28 Temmuz tarihine kadar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

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