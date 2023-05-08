Türkiye ikinci vatanları yapılınca Araplar Erdoğan için seçim klibi hazırladı

Türkiye’de seçimler yaklaşırken, özelikle kendilerine vatandaşlık verilen Araplar, Erdoğan lehine propaganda yaparak özel klipler ve şarkılar hazırlamaya başladılar.

Türkiye ikinci vatanları yapılınca Araplar Erdoğan için seçim klibi hazırladı

Hükümetin olmayan göç politikası sebebiyle Türkiye, özellikle Araplar için ‘cennet’ haline getirildi. Ümmetçi söylemlerle Araplar, Türkiye’yi mesken tutmaya ve vatandaşlık almaya hızla devam ediyor.

Türk vatandaşı yapılan Suriyeli, Iraklı, Filistinli, Mısırlı, Yemenli ve diğer coğrafyalardan olan Araplar, yaklaşan seçimlerde Erdoğan’a desteklerini açıklamaya başladılar. Erdoğan’ın mitinglerine katılarak, en önden fotoğraflar paylaşmaya başladılar.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda da Arapların Erdoğan için seçim şarkısı yaptığı ortaya çıktı. Arapça seslendirilen şarkıda seçimler için Erdoğan’a destek sözleri yer alırken, şarkının bir kısmında ise ‘’Bay bay Kemal, bay bay rüzgarına son verecek fırtınam’’ şeklinde Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine sözlere yer verildi.

Klipte ayrıca gözlerden kaçmayan diğer bir detay ise İslam’ın siyasallaştırılması oldu. Allah, İslam, secde gibi kelimelere yer verilerek dini figürler kullanıldı.

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