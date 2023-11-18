Türkiye ile Angola arasındaki gümrük anlaşması Resmi Gazete'de

Türkiye ile Angola Cumhuriyeti arasında gümrük konularında karşılıklı idari yardım anlaşmasını içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KAYNAK: AA
Türkiye ile Angola arasındaki gümrük anlaşması Resmi Gazete'de

Yayımlanan kanuna göre, 18 Ekim 2021'de Angola'nın başkenti Luanda'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması"nın onaylanması uygun bulundu.

Söz konusu kanun hükümlerinin, Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.

TSK'NIN AZERBAYCAN'DAKİ GÖREV SÜRESİNİ UZATAN KARAR RESMİ GAZETE'DE

Kararda, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi, bunu kolaylaştıracak iktisadi altyapısının inşa ve ihyası için önemli katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi.

Türkiye'nin Rusya ile oluşturduğu, TSK personelinin görev yaptığı Ortak Merkez'in faaliyetlerini başarıyla sürdürdüğü ifade edilen kararda, TSK'nın Ortak Merkez'deki görevlerine devam etmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün, milli menfaatlerinin gereği olduğu kaydedildi.

Bu nedenlerle, TSK'nın Azerbaycan'daki görev süresinin 17 Kasım'dan itibaren 1 yıl uzatılmasının Genel Kurul'da kabul edildiği aktarıldı.

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