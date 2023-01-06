Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticareti başlıyor

Diplomatik kaynaklar tarafından aktarılan bilgide, iki ülkenin normalleşme süreci özel temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2023'ten itibaren Türkiye ile Ermenistan arasında doğrudan hava kargo ticaretinin mümkün olduğu belirtildi.
Kaynaklar, bu konunun Türkiye Ticaret Bakanlığınca Türkiye ihracatçı birliklerine duyurulduğunu ifade etti.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.