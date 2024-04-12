Türkiye ile Irak arasında ‘Bakanlar Konseyi’ kurulacak

Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın nisan sonunda yapmayı planladığı Bağdat ziyaretinde, Kalkınma Yolu Projesi’nde işbirliğini güçlendirecek konuların da gündeme geleceğini ifade etti. Son bir yıl içinde Kalkınma Yolu’nda önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve iki ülke bakanlıkları arasında işbirliğini artıracak görüşmelerin yapıldığını belirtti.

Ankara’da, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Dışişleri ve Ticaret bakanlıklarının temsilcileri ile Başbakanlık, Ulaştırma ve Gümrük bakanlıklarının temsilcilerinden oluşan Irak heyeti teknik görüşmeler gerçekleştirdi. Uraloğlu, düzenli olarak yapılan toplantılar sonucunda Türkiye ve Irak arasında Bakanlar Konseyi benzeri bir yapı oluşturma kararı aldıklarını belirtti.

Uraloğlu, 18 Ağustos 2023’te Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜRASAŞ AŞ ve TCDD Teknik AŞ yetkilileri ile Irak Cumhuriyeti Demiryolları heyeti arasında teknik toplantılar yapıldığını belirtti. Bu toplantıda, Irak tarafının, inşa edilecek demir yolunun Avrupa standartlarına uygun olmasını, yolcu hizmetleri için saatte 300 kilometre hızın planlandığını, karma işletmecilik yapılacağını ve demir yolunu işletmeye almak için 2028 yılını hedeflediğini belirtti.

Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin görüşmeler gerçekleştirmek için Irak’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak, “Irak Ulaştırma Bakanı Sayın Rezzak Muheybes es-Sadavi ile görüştük. Görüşmede, Türkiye’nin Bulgaristan, Macaristan ve Sırbistan Ulaştırma Bakanlarıyla kurduğu Bakanlar Konseyi’ne benzer bir yapıyı Türkiye ve Irak arasında kurma konusunda anlaştık. Konseyde Türkiye ve Irak ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar’ın da yer almasını bekliyoruz.” dedi.

Söz konusu görüşmenin ardından, 1 Ekim 2023’te, genel müdürler düzeyindeki Bakanlık heyeti ile Irak Cumhuriyeti Demiryolları yetkilileri bir araya geldi. Türkiye ile Irak arasındaki Kalkınma Yolu Projesi’ne yönelik imzalanması öngörülen Mutabakat Zaptı metnine dair iki tarafın da önerileri üzerinde görüşüldü. Uraloğlu, BAE ve Katar’ın da katılacağı bir toplantının yapılmasının faydalı olacağı konusunda anlaşıldığını belirtti.

Uraloğlu, 11 Ekim 2023’te Türkiye, Irak, BAE ve Katar’ın demir yolu idarelerinin genel müdürler düzeyindeki temsilcilerinin Ankara’da bir araya geldiğini belirtti. “Toplantıda, Kalkınma Yolu Projesi’ne yönelik Bakanlar Konseyi mekanizmasının kurulmasına vesile olacak Dörtlü Bakanlar Anlaşması metnine temel teşkil edecek hususları müzakere ettik. Görüşmede bir taslak metin hazırladık ve bu metni diğer üç ülke ile paylaşılmak üzere Dışişleri Bakanlığımıza ilettik.” dedi.

SINIR GEÇİŞ NOKTASI OVAKÖY-FİŞHABUR

Proje kapsamında, 12 Ekim 2023’te, Türkiye-Irak arasında doğrudan demir ve kara yolu bağlantı noktasının belirlenmesi amacıyla iki ülkenin temsilcilerinin bir araya geldiğini belirtti. 17-18 Ocak tarihlerinde Irak Cumhuriyeti Demiryolları temsilcileri ve projenin müşavir firması PEG’in mühendisleri ile detayları görüşme için Ankara’da toplantı gerçekleştirdi.

Uraloğlu, Ovaköy-Fişhabur’daki kara ve demir yolu sınır geçiş noktasının yeri konusunda anlaşıldığını, alınan karar gereğince heyetlerin sınır geçişi noktasının kesin konumuna dair toplantı gerçekleştirdiğini ve toplantıda alınan kararlar doğrultusunda tutanak imzalandığını belirtti. Bakan Uraloğlu, söz konusu toplantının çok verimli geçtiğine işaret etti.