Türkiye ile Irak petrol ihracatında anlaşamadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Irak Petrol Bakanı Hayan Abdel-Ghani, Irak'ın kuzeyinde çıkarılan petrolün Kerkük-Ceyhan boru hattından taşınması konusunda anlaşamadı.

Türkiye ile Irak petrol ihracatında anlaşamadı

Uluslararası arbitrasyon mahkemesinin, Irak merkezi hükümetinin izni olmadan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin petrol ihraç etmesine izin verdiği için Türkiye'ye tazminat cezası vermiş, Türkiye bunun üzerine 25 Mart'ta Kerkük-Ceyhan hattı üzerinden sevkiyatı durdurmuştu.

Sevkiyatın durdurulması, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan sahalardan dünya piyasalarına petrol ihracatının kesilmesine yol açmıştı.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan bir kaynağı verdiği bilgiye göre çeşitli konuların yanı sıra Ceyhan'dan petrol ihracatının tekrar başlamasını ele almak üzere yapılan görüşmenin ardından açıklama yapıldı.

Irak Petrol Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sevkiyat tekrar başlamadan önce boru hattında yürütülen bakım çalışmasının tamamlanmasının bekleneceği ifade edildi.

Irak'ın kuzeyinde çıkarılan petrolün sevk ve idaresi hakkında bilgi sahibi Iraklı bir bakanlık yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Ankara geçen ay Irak'ın kamu petrol ihracat şirketi SOMO ile irtibata geçerek boru hattı tekrar açılmadan önce yürütülen teknik incelemenin tamamlanması gerektiğini, bunun için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Iraklı enerji yetkilileri, petrol bakanının Kerkük-Ceyhan üzerinden ihracata tekrar başlanacak net bir tarih belirlemek için Ankara ile ortak bir zeminde buluşmaya çalıştığını ifade ettiler.

Görüşmenin içeriği hakkında bilgi sahibi diğer bir Irak Petrol Bakanlığı yetkilisi, "Kısa süre içinde anlaşmaya varmak kolay değil, pekçok çetrefilli konu var. Türkiye'nin talepleri ve koşulları var, petrol akışı tekrar başlamadan önce bunları ele alacak görüşmelerin yapılması gerekir" dedi.

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