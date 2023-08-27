Türkiye ile savaş senaryosu oluşturdular. Fransız ve Yunan basını kendi çalıp kendi oynadı

Yunan basını geçtiğimiz hafta Fransız L'Express tarafından oluşturulan senaryo üzerinden Türkiye ile Ege'deki savaşı yazdı.

Türkiye ile savaş senaryosu oluşturdular. Fransız ve Yunan basını kendi çalıp kendi oynadı

Editör: Bengü Zorlu

Türkiye ve Yunanistan doğal afetler sonrası yardımlarla buzları eritse de yıllardır Ankara ve Atina arasındaki gerginlik her an yükselmeye hazır durumda.

Son olarak iki ülke arasındaki anlaşmazlıklar, Erdoğan'ın NATO zirvesinde Miçotakis ile gerçekleştirdiği görüşmede pozitife yönde ilerlemişti.

"YA TÜRKİYE YUNANİSTAN'A SALDIRIRSA"

Olumlu gelişmelerin ardından Fransız L'Express'in yayımladığı bir savaş senaryosu üzerinden Yunan basınında yer alan haberler, Türkiye'yi hedef aldı.

CNN Yunanistan imzalı provokatif haber "L'Express savaş filmi senaryoları: Ya Türkiye Yunanistan'a saldırırsa" başlığı ile yayımlandı.

İşte o haber:

Fransızlar resmen hayal gördü... Komşu basını manşetine taşıdı: Ya Türkiye Yunanistana saldırırsa

YUNAN BASININI TELAŞLANDIRAN SENARYO

Yunan basınını telaşlandıran senaryoya göre 17 Şubat 2027 sabahı Türk askeri Ege'deki iki adaya çıkartma yapıyor.

TSG Anadolu gemisi, Türkiye'nin özel kuvvetlerinden 1000 seçkin mensubu ile birlikte operasyona katıltılıyor ve adanın en yüksek noktasına Türk bayrağı çekiliyor.

Fransızların senaryonun derlendiği haberde şu ifadeler yer alıyor;

'Yaklaşık 50 Yunan askeri tutuklanıyor ve iki adanın en yüksek noktasına Türk bayrağı göndere çekiliyor. Yunanistan acil müdahale girişiminde bulundu ancak beş devriye botu ve 10 savaş uçağını kaybediyor.'

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