Sabancılardan sonra Yunanistan’da bir bot kazası daha. Tatil yapan Türk feci şekilde hayatını kaybetti

Sabah’tan Hayrettin Şaşmaz’ın haberine göre, Milas'ın Kısırlar Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki Rıfat Tansel Tugal, tatil için Yunanistan'ın Mikonos Adası'na gitti.
Adada tatiline devam eden Tugal'ın bindiği bot, gece saatlerinde açıktaki tekneye giderken kayalıklara çarptı.
BOT KULLANAN GENÇ YARALANDI, 58 YAŞINDAKİ TUGAL ÖLDÜ
Olayda 2 çocuk babası Tugal hayatını kaybetti, botu kullanan 23 yaşındaki Türk vatandaşı, Mikonos Sağlık Merkezi'nde tedavi altına alındı.
Hafif yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Tugal'ın cansız benedi, Bodrum'a getirildi. Tugal'ın cenazesi sevenlerinin duaları ve gözyaşları eşliğinde Bahçeyaka Çamseki Mezarlığı'nda toprağa verildi.
SABANCILAR DA KAZA GEÇİRDİ
Ali ve Vuslat Doğan Sabancı, çifti iki çocuğuyla birlikte Yunanistan’ın Leros Adası açıklarında kaza geçirdi. Çiftin bindiği zodyak bot kayalıklara çarptı.
Kazada Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı ağır yaralandı. Sabancı çifti tedavi altına alındı.
Kaza sırasında botta bulunan çiftin çocukları Şevket Emrecan Sabancı ve Kaan Ali Sabancı’nın ise kazadan yara almadan kurtulduğu söylendi.