18 adamızı tek kurşun atmadan işgal eden Yunanlar 'Türkler çıkarma yapacak' yalanı uydurdu

Yunan Gazetesi Pentapostagma, ''Türkler, Ege'deki ada ve adacıklara çıkarma yapmak için 60 denizciyi taşıyabilen Denizaltı Çıkarma Aracı geliştiriyor'' yalanını uydururken, ''Yunan Donanması, Türkiye'nin bu tehlikeli planına derhal bir "panzehir" aramalı ve bulmalıdır'' dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
18 adamızı tek kurşun atmadan işgal eden Yunanlar 'Türkler çıkarma yapacak' yalanı uydurdu

Yunan basınının Ege Denizi’nde kaos ve kışkırtma çıkarma çabaları devam ediyor. Türkiye ile özellikle Yunanistan ve müttefiklerini karşı karşıya getirmek için büyük uğraşlar veren Pentapostagma gazetesi yalan ve uydurma haberlerle Türkiye’yi adeta tahrik ediyor.

Gazete’de yayınlanan habere göre, ‘‘Ankara bizden sözde saldırı amaçlı silahlanmayı bırakmamızı isterken, her fırsatta Türk olarak gördüğü Ege adalarımıza gelecekte saldıracak araçları inşa ediyor’’ ifadeleri kullanıldı.

'TÜRKLER ADALARA ÇIKARMA YAPACAK'

Gazete ayrıca, ‘‘yeni bir yüksek taarruz silah sistemi, Türk savunma sanayisi tarafından hazırlanan ve özellikle Ege'yi arka planda tutarak son derece kapsamlı görevler gerçekleştireceği açık olan yeni denizaltıdır.

Aselsan, bu sistemi geçen hafta Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST savunma fuarında görücüye çıkardı.

Bu, 60'a kadar zırhlı denizciyi taşıyabilecek, Türk tasarımı ve yapımı bir mini denizaltı programıdır.

Bir sosyal ağ sitesine göre, "60 denizciye binerek ve onları tespit edilmeden kıyıya ulaştırarak amfibi operasyonları desteklemek üzere tasarlanan Çıkarma Gemisi denizaltısı".

Mini denizaltı, seçkin Türk kuvvetleri için cesur ama çok kullanışlı bir ‘sualtı aracı’ olarak Türkiye'nin bilim camiasının yardımıyla hayata geçirildi.

Raporlara göre mini denizaltılar, Türk denizcileri tarafından, 'görünmeyen' kuvvetlerin düşman kıyısına indirilmesi, kayalık bir adacığın ele geçirilmesi gibi özel ve çok zor görevlerde kullanılmak üzere tasarlandı.

Bu, özünde, Ege ortamındaki Türk "denizaltı muhriplerinin" elinde bulunan ve Küçük Asya kıyı şeridinin Yunan adalarına yakınlığı nedeniyle Yunan tarafını şaşırtmak isteyebilecekleri bir "nükleer silahtır".

Türk revizyonizminin önde gelen temsilcisi, Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri ve emekli subay Ümit Yalım’a göre, Türkiye son dönemde komşu ülkeyle sükunet ve işbirliği için çabaların sarf edildiği bir dönemde.

Ona göre, 2004'ten bu yana Yunanistan'ın işgalinde olan, Türk egemenliği altında 20 ada ve 2 adacık bulunuyor. Kendi deyimiyle bu adalar Türklerin elinde ama kullanım hakkı Yunanistan'a verilmiş.

Özellikle ele alınan adalardan bazıları Sakız Adası, Samos, Samos, Semadirek, Limni, Midilli, İkaria, Psara ve Agios Efstratios'tur!

"Çoğu insan Limni'yi bilmiyor ve örneğin bir Yunan adası olarak adlandırmıyor. Hayır değil; Limni, Midilli ve Sakız adaları, Sisam adası gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Biz sadece adını verdik. Bunları kullanma hakkı, bu adaların mülkiyeti ve egemenliği Türkiye Cumhuriyeti'nde kalmıştır" diyerek bir kez daha gri alanlar yaratmaya çalıştı.

Yunan donanması, Türkiye'nin bu çok tehlikeli planına bir an önce bir "panzehir" bulmalı ve bulmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

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