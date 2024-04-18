Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı
Kaynak: AA
Türkiye ve Tanzanya arasında, yatırımların teşviki ve kolaylaştırılması, yükseköğretim, arşivcilik ve yükseköğretim bursları konularında altı anlaşma imzalandı.
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Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı 1

İşte antlaşmalara ilişkin detaylar:

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Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı 2

1. Yatırımların Teşviki ve Kolaylaştırılması Anlaşması: Türkiye’nin Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç ve Tanzanya Yatırım Merkezi Genel Müdürü Gilead Teri tarafından imzalandı.

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Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı 3

2. Yükseköğretim Bursları Anlaşması (Zanzibar): Türkiye’nin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Zanzibar’ın Eğitim ve Mesleki Terbiye Bakanı Lela Muhamed Mussa tarafından imzalandı.

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Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı 4

3. Yükseköğretim Bursları Anlaşması (Tanzanya): Abdullah Eren ve Tanzanya’nın Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanı January Yusuf Makamba tarafından imzalandı.

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4. Diaspora Siyasası Anlaşması: Abdullah Eren ve January Yusuf Makamba tarafından imzalandı.

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5. Arşiv İş Birliği Protokolü: Türkiye’nin Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve Bakan Makamba tarafından imzalandı.

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Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı 7

6. Yükseköğretim İşbirliği Anlaşması: Türkiye’nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Bakan Makamba tarafından imzalandı.

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Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı 12
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