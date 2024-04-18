Türkiye ile Tanzanya arasında 6 anlaşma imzalandı

İşte antlaşmalara ilişkin detaylar:
1. Yatırımların Teşviki ve Kolaylaştırılması Anlaşması: Türkiye’nin Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç ve Tanzanya Yatırım Merkezi Genel Müdürü Gilead Teri tarafından imzalandı.
2. Yükseköğretim Bursları Anlaşması (Zanzibar): Türkiye’nin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren ve Zanzibar’ın Eğitim ve Mesleki Terbiye Bakanı Lela Muhamed Mussa tarafından imzalandı.
3. Yükseköğretim Bursları Anlaşması (Tanzanya): Abdullah Eren ve Tanzanya’nın Dışişleri ve Doğu Afrika İşbirliği Bakanı January Yusuf Makamba tarafından imzalandı.
4. Diaspora Siyasası Anlaşması: Abdullah Eren ve January Yusuf Makamba tarafından imzalandı.
5. Arşiv İş Birliği Protokolü: Türkiye’nin Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal ve Bakan Makamba tarafından imzalandı.
6. Yükseköğretim İşbirliği Anlaşması: Türkiye’nin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Bakan Makamba tarafından imzalandı.