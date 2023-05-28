Türkiye ilk kez ikinci tur için sandık başında. Oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için bugün tekrar sandık başına gidiyor.

İlk turda en yüksek oyu alan Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarıştığı seçimin sonucuyla Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanı belli olacak. İkinci turda, en çok oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak.

Ülke genelinde saat 08.00 itibarıyla başlayan oy verme işlemleri saat 17.00'de sona erecek. Ancak saat 17.00'ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

81 ilde 191 bin 885 sandık kurulurken, yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmene, ikinci turda 18 yaşını doldurmuş 47 bin 523 seçmen daha katılacak.

Seçmenler 14 Mayıs'ta hangi okulda hangi sandıkta oy kullanıldıysa ikinci turda da yine aynı okul ve sandıkta oy verilecek.

Seçmenler, üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, resimli, resmi nitelikteki belgelerden biriyle oy kullanabilecek.

Öte yandan bugün gerçekleştirilen seçimle 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde seçmenler ilk kez ikinci tur için oy kullanmış olacak.

GÜMRÜKLERDE DE OY VERME İŞLEMİ SÜRÜYOR

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmen için, 73 ülke 151 temsilcilikte 167 noktada sandık kurulları oluşturuldu. Yurt dışı temsilciliklerindeki oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erdi.



Bulunduğu ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanların gümrük kapılarında oy verme işlemleri, bugün saat 17.00'ye kadar sürecek.

İLK TURDA SEÇİME KATILMA ORANI

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt içinde 60 milyon 721 bin 745 kayıtlı seçmenden 53 milyon 993 bin 683'ü oy kullandı. Oyların 52 milyon 972 bin 934'ü geçerli, 1 milyon 20 bin 749'u geçersiz sayıldı. Seçime katılma oranı ise yüzde 88,92 oldu.

Yurt dışında 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı seçmenden 1 milyon 691 bin 287'si oy kullandı. Oyların 1 milyon 676 bin 268'i geçerli, 15 bin 19'u geçersiz sayıldı. Yurt dışında seçime katılma oranı yüzde 49,40 olarak gerçekleşti.

İLK TURDA HANGİ ADAY, NE KADAR OY ALDI?

Adaylardan Recep Tayyip Erdoğan toplam 27 milyon 133 bin 849 oy alırken, yüzde 49,52'lik oranla en yüksek oyu alan aday oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise 24 milyon 595 bin 178 oyla yüzde 44,88'de kaldı.

PROPOGANDA YASAKLARI DEVREDE

Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci oylamasına katılan adayların, siyasi propaganda yapabilme serbestliği dün 18.00 itibarıyla sona erdi.

Bugün saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organı tarafından seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak, 18.00 ile 21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organında sadece YSK tarafından seçimle ilgili haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını saat 21.00'den önce de kaldırabilecek.

18.00'e kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. 18.00 ile 21.00 saatleri arasında sadece YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI

Seçim yasakları sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başladı. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

YSK kararına göre ayrıca, oy verme günü saat 06.00'dan 00.00'a kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak.

Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak.

Seçim yasaklarına ve belirtilen kurallara uyulmak şartıyla saat 18.00'den sonra düğün yapılabilecek.