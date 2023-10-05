Türkiye internette özgür olmayan ülkeler sınıfında yer aldı

Freedom House’un İnternette Özgürlük raporuna göre Türkiye, 30 puan alarak özgür olmayan ülkeler sınıfında yer aldı.

Türkiye internette özgür olmayan ülkeler sınıfında yer aldı

ABD Washington merkezli uluslararası insan hakları kuruluşu Freedom House'un 2023 yılı “İnternette Özgürlük Raporu” yayımlandı.

Rapora göre geçen yıla kıyasla Türkiye’de internet özgürlüğü 32 puandan 30 puana gerileyerek son 10 yılda giderek azaldı. Raporda, AKP iktidarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sansürü artıran ve çevrimiçi iletişimi suç haline getiren çeşitli yasaları yürürlüğe koyduğuna dikkat çekildi. 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede Türkiye; “Erişim engelleri” başlığında 12 puan, “İçerik kısıtlamaları” başlığında 10 puan ve “Kullanıcı hakları ihlallerinde” 8 puan aldı ve toplam 30 puanla “özgür olmayan ülkeler” kategorisinde yer aldı.

70 ülkedeki internet özgürlüğüne ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, bu yıl internetin 17 ülkede özgür, 32 ülkede kısmen özgür ve 21 ülkede özgür olmadığı belirtildi.

Dezenformasyon yasasına dikkat çekilen raporda, “Yasa, internet dahil olmak üzere yanlış olduğu düşünülen bilgilerin yayılmasına hapis cezası getiriyor. Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Dezenformasyon Yasası, siyasi muhalefet üyelerinin yanı sıra eleştirel gazetecileri susturmak için kullanıldı. Ülkede sansür yaygın ve yüzlerce internet sitesi, çevrimiçi makale ve sosyal medya paylaşımı engellenmiş veya kaldırılmıştır” dendi.

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