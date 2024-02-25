Türkiye- İran sınırında tır kuyruğu 15 kilometreye ulaştı

Kaynak: DHA
Türkiye- İran sınırında tır kuyruğu 15 kilometreye ulaştı
Türkiye’nin İran’a açılan Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Gümrük Kapısı’ndaki tır kuyruğu 15 kilometreye ulaştı.

İran gümrüğünde yaşanan sistemsel sorun nedeniyle Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki İran’a açılan gümrük kapısındaki TIR kuyruğu yaklaşık 15 kilometreye ulaştı. Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, kuyrukta bekleyen sürücülerle bir araya gelip, çorba ikramında bulundu.

hakkari-turkiye-iran-sinirinda-tir-kuy-17462-1.jpg“SÜRÜCÜLERİN İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN SERVİS TAHSİS EDECEĞİZ”

TIR şoförlerinin mağduriyet yaşadığını belirten Büyüksu, “Yaklaşık bir aydır devam eden bir sıkıntı var. İran tarafından kaynaklanan sistemsel hatadan dolayı burada TIR kuyruğu oluşmuş durumda. Şu an 5 bine yakın TIR, kuyrukta İran'a geçişi bekliyor. Biz de belediye olarak sürücülere çorba ikramında bulunduk. Sürücülerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün ücretsiz servis tahsis edeceğiz" dedi.

hakkari-turkiye-iran-sinirinda-tir-kuy-17462-2.jpegKuyrukta bekleyen TIR şoförü Bihnam Necati ise "Yiyeceğimiz, içeceğimiz ve yakıtımız tükendi. Havalar da akşamları çok soğuk oluyor. Bazen dere kenarında odun toplayıp ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Esendere Belediye Başkanı bize çorba ikramında bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. İran tarafından kaynaklı sistemsel sorunun bir an önce çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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