Türkiye İsrail ile bütün ticareti durdurdu. Flaş iddia...

Bloomberg'e konuşan iki Türk yetkiliye göre, Türkiye İsrail'e ihracatı ve İsrail'den tüm ithalatı durdurdu.

Haberin ardından, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz flaş bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail ile anlaşmaları bozduğunu ifade eden Katz, İsrail'in yerel üretime ve diğer ülkelerden ithalata odaklanarak ticari alternatifler yaratmak için çalışacağını belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verile göre iki ülke arasındaki ticaret 2023'te 6,8 milyar dolar değerine ulaşmıştı ve bunun yüzde 76'sı Türkiye'nin yaptığı ihracattı.

TİCARETE KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Türkiye geçen ay Gazze'de devam eden işgal dolayısıyla İsrail'e inşaat demirinden yassı çeliğe, mermerden seramiğe dek 54 ürün grubunun ihracatına kısıtlama getirme kararı almıştı.

“O İŞ BİTTİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak 24 Nisan'da Ankara'da ağırladığı Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile gerçekleştirdiği ikili basın toplantısında gelen bir soruya yanıt vererek “İsrail ile yoğun ticari ilişkileri artık ayakta tutmuyoruz, o iş bitti” sözlerini kullanmıştı.

TÜİK her ay sonunda dış ticaret verilerini ilan ederken son olarak 30 Nisan’da açıklanan veriler mart ayda yapılan ticaretin verilerin içeriyordu.

Bu verile göre göre, mart ayında İsrail ile yapılan ticarette bir düşüş gerçekleşmedi. Hem ihracat hem de ithalat ekim ayından bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti. Türkiye’nin İsrail’e ihracatı 437 milyon dolar olurken bu ülkeden ithalatı ise 167,3 milyon dolar oldu.