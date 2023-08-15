Türkiye İsveç maçını yayınlayacak kanal belli oldu

İsveç ile karşılacak olan Türkiye'nin yer aldığı C Grubu'ndaki diğer rakipleri ise Almanya, Azerbaycan, Çekya ve Yunanistan.

2019'da düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, turnuvayı 2. sırada tamamlayıp ve gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

2021'de düzenlenen turnuvada ise bu kez bronz madalya'yı 3.'lük maçında Hollanda'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek kazandı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Burg-Warchter Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma 18 Ağustos Cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Müsabaka TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayımlanacak.