Türkiye İsveç maçını yayınlayacak kanal belli oldu

Almanya'da düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Filenin Sultanları grubundaki ilk maçına çıkıyor.

Türkiye İsveç maçını yayınlayacak kanal belli oldu

İsveç ile karşılacak olan Türkiye'nin yer aldığı C Grubu'ndaki diğer rakipleri ise Almanya, Azerbaycan, Çekya ve Yunanistan.

2019'da düzenlenen CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'a 3-2 mağlup olan Filenin Sultanları, turnuvayı 2. sırada tamamlayıp ve gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

2021'de düzenlenen turnuvada ise bu kez bronz madalya'yı 3.'lük maçında Hollanda'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek kazandı.

Almanya'nın Düsseldorf kentinde Burg-Warchter Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma 18 Ağustos Cuma günü TSİ 18.00'de başlayacak.

Müsabaka TRT Spor 2, TRT Spor Yıldız kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

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