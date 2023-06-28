Türkiye Japonya maçı ne zaman? Hangi kanalda

Editör: Fatma Demirkaya

Kadın Milli Voleybol Takımı'mızın, 2023 Milletler Ligi 3. haftadaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor.

Organizasyondaki ilk 2 haftayı iyi geçen Ay-Yıldızlılar'da tek hedef galibiyet. Filenin Sultanları, 8 maçın 6'sını kazanmayı başardı.

Bu süreçte 20 seti hanesine yazdıran Millilerimiz, 19 puan ile 3'üncü sırada yer aldı.

Finallere katılmak isteyen Japonya ise inişli çıkışlı bir grafiğe sahip. Asya ülkesi, ilk 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 16 puan toplayan Masayoshi Manabe'nin öğrencileri, 7'nci basamakta yer alıyor

Türkiye ile Japonya, turnuva kapsamında 6'ncı kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 5 maçta Filenin Sultanları'nın 3, Asya temsilcisinin ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Zorlu mücadele, Tayland'da oynanacak.

13.00'te başlayacak maç, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.