Türkiye Japonya maçı ne zaman? Hangi kanalda

Filenin Sultanları bugün Japonya ile karşılaşacak. 13.00'te başlayacak mücadele, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Türkiye Japonya maçı ne zaman? Hangi kanalda

Editör: Fatma Demirkaya

Kadın Milli Voleybol Takımı'mızın, 2023 Milletler Ligi 3. haftadaki ilk maçında Japonya ile karşı karşıya geliyor.

Organizasyondaki ilk 2 haftayı iyi geçen Ay-Yıldızlılar'da tek hedef galibiyet. Filenin Sultanları, 8 maçın 6'sını kazanmayı başardı.

Bu süreçte 20 seti hanesine yazdıran Millilerimiz, 19 puan ile 3'üncü sırada yer aldı.

Finallere katılmak isteyen Japonya ise inişli çıkışlı bir grafiğe sahip. Asya ülkesi, ilk 8 maçta 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu süreçte 16 puan toplayan Masayoshi Manabe'nin öğrencileri, 7'nci basamakta yer alıyor

Türkiye ile Japonya, turnuva kapsamında 6'ncı kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 5 maçta Filenin Sultanları'nın 3, Asya temsilcisinin ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Zorlu mücadele, Tayland'da oynanacak.

13.00'te başlayacak maç, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

Öne Çıkanlar
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
"Yurt dışında 20 ülke gezdim pahalılık var" dedi, 3 saniyede yalanı ortaya çıktı. Gerçekten yurt dışında yaşayan vatandaşa fena tosladı
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Silahlı sığınmacı İstanbul sokaklarında gövde gösterisi yaptı. Bu memlekette polis yok mu
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
İsveç’ten skandal karar. Kuran yakma eylemine yine izin verdiler Güncel
İsveç’ten skandal karar. Kuran yakma eylemine yine izin verdiler
Samsung Galaxy M34'ün teknik özellikleri belli oldu Teknoloji - Otomotiv
Samsung Galaxy M34'ün teknik özellikleri belli oldu
İran: Yaptırımlarla bloke edilen dövizin serbest bırakılmasıyla ilgili müzakerelerde ilerleme var Dünya
İran: Yaptırımlarla bloke edilen dövizin serbest bırakılmasıyla ilgili müzakerelerde ilerleme var
Dünyaca ünlü futbol efsanesi Barcelona'dan Adana Demirspor'a geliyor Spor
Dünyaca ünlü futbol efsanesi Barcelona'dan Adana Demirspor'a geliyor
Maseratili narkotik polisinin dövdüğü avukat konuştu. Lüks villada oturuyor. Anlattıklarıyla şoke olacaksınız Güncel
Maseratili narkotik polisinin dövdüğü avukat konuştu. Lüks villada oturuyor. Anlattıklarıyla şoke olacaksınız
Emekli Korgeneral Mehmet Şanver hayatını kaybetti Güncel
Emekli Korgeneral Mehmet Şanver hayatını kaybetti
Güldür Güldür oyuncusu Uğur Bilgin'in nişanından yeni kareler ortaya çıktı. Gizemli nişanlısı merak edilmişti Magazin
Güldür Güldür oyuncusu Uğur Bilgin'in nişanından yeni kareler ortaya çıktı. Gizemli nişanlısı merak edilmişti