Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan anayasa değişikliğine karşı ''Hayır'' çağrısı

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), Cumhur İttifakı’nın Meclis’e getirdiği ‘başörtüsü’ ve ‘aile yapısının tanımlanmasına’ yönelik anayasa değişikliği teklifine ilişkin açıklama yaptı. TKDF Başkanı Canan Güllü tarafından yapılan açıklamada, kadınların anayasa değişikliği teklifini kabul etmedikleri belirtilerek, muhalefet partilerine, milletvekillerine ve kamuoyuna bu değişikliğe karşı “Hayır” deme çağrısında bulundu.

Anayasa değişikliğinin, anayasa ve Medeni Kanun ile kadınların güvence altına alınmış hak ve hürriyetlerinin önünde bir engel oluşturulacağı kaydedilen açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım atan iktidarın iyi niyetinden endişeliyiz” denildi.

"Değişiklik tehlikeli" denilen açıklamada öne çıkan satır başlıkları şu şekilde oldu:

KADINLAR HAZIRLIK SÜRECİNE DÂHİL EDİLMEDİ

Hiçbir kadın ve LGBTİ+ örgütünün hazırlık sürecine dâhil edilmediği Anayasa değişikliği teklifinde din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24. maddeye, “temel hak ve hürriyetlerin kullanılması ile kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanılmasının, hiçbir kadının başının örtülü veya açık olması şartına bağlanamayacağı” ve “hiçbir kadının dini inancı sebebiyle başını örtmesi ve tercih ettiği kıyafetinden dolayı eğitim ve öğrenim, çalışma, seçme, seçilme, siyasi faaliyette bulunma, kamu hizmetlerine girme ile diğer herhangi bir temel hak ve hürriyeti kullanmaktan ya da kamu veya özel kesim tarafından sunulan mal ve hizmetlerden yararlanmaktan hiçbir surette yoksun bırakılamayacağı ve bu nedenle kınanamayacağı, suçlanamayacağı ve herhangi bir ayrımcılığa tabi tutulamayacağı” hükmü eklenmesi ve “Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları” başlıklı 41. maddede ise “evlilik birliğinin ancak kadın ile erkeğin evlenmesi ile kurulabileceği” yönünde değişiklik yapılması öngörülüyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE TEHLİKELİ

İstanbul Sözleşmesi’nden geri adım atan iktidarın iyi niyetinden endişeliyiz. Anayasa’nın kanun önünde eşitliği düzenleyen 10. maddesine göre: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” denilmektedir. Ayrımcılığı zaten yasaklayan ve devlete bu yönde sorumluluk yükleyen bu maddeye rağmen sözde ayrımcılıkla mücadele adına Anayasa değişikliği yapılmak istenmesi düşündürücü ve tehlikelidir.

KADINLARIN TEMEL HAK VE HÜRRİYETİNE ENGEL

Başta Anayasamız ve Medeni Kanun olmak üzere CEDAW, AİHS ve diğer uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış olan temel hak ve hürriyetlere rağmen kadınların nasıl giyineceğini, ne şekilde örtüneceğini düzenleme çabası içine giren, Medeni Kanun’la düzenlenen haklarımızın elimizden alınmasına kadar gidebilecek yolu açan, ayrımcılık ve nefret söylemini adeta meşrulaştırarak laik, çoğulcu ve demokratik devlet ilkelerine de aykırı olan bu teklifi kabul etmiyoruz.

MECLİSE VE KAMUOYUNA ÇAĞRI

Anayasa’nın eşitliği düzenleyen 10. maddesini görmezden gelerek, sözde ayrımcılığı önlemek adına yapılan bu değişiklik teklifi yerine; adalete ve sağlık hizmetlerine erişimde, eğitimde, siyasete katılımda, istihdamda, fiili eşitliğin sağlanarak kadınların şiddetten uzak yaşam haklarının güvence altına alınması talebimizdir. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu olarak, anayasa değişikliği teklifini kabul etmediğimizi bildiriyor, başta muhalefet partileri olmak üzere tüm milletvekillerini ve kamuoyunu bu teklife karşı hayır demeye çağırıyoruz.