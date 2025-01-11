Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: ÇBK Mersin: 83 - Danilos Pizza: 68

Kaynak: İHA
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi: ÇBK Mersin: 83 - Danilos Pizza: 68

ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Danilos Pizza'yı 83-68 yendi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇBK Mersin, sahasında karşılaştığı Danilos Pizza'yı 83-68 yendi.

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Hakemler: Özge Şentürk Bayraktar, Furkan Keseratar, Burak Pehlivan

ÇBK Mersin: Howard 19, Fauthoux 13, Carleton 9, Rupert 14, Pelin Derya Bilgiç 8, Asena Yalçın 10, Feride Şevval Akalan 2, Sinem Ataş 8, Derin Yaya

Danilos Pizza: Ferda Yıldız 3, Yağmur Bul 3, Mompremier 12, Palenikova 19, Walker 14, Hande Çelebi 7, Yağmur Kübra Taşar 10, Nihal Güngör Yıldırım, Deniz Aygül

1. Periyot: 30-13 (ÇBK Mersin lehine)
Devre: 52-34 (ÇBK Mersin lehine)
3. Periyot: 66-49 (ÇBK Mersin lehine)

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