Türkiye, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Türkiye, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'taki 3'üncü maçında konuk ettiği Karadağ'ı İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında A Milli Futbol Takımı, sahasında Karadağ'ı 1-0 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı.

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Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında konuk ettiği Karadağ'ı 1-0 yendi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 3. maçında Türkiye A Milli Futbol Takımı Karadağ ile Samsun'da karşı karşıya geldi. Saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda başlayan maçta İtalya Futbol Federasyonundan hakem Daniele Chiffi düdük çaldı.

Milli takım 69. dakikada İrfan Can Kahveci’nin attığı golle Karabağ karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Türkiye sahadan 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

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