Türkiye Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başkanlığını devraldı

Türkiye, Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Romanya, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan'ın oluşturduğu Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın dönem başkanlığını 6 aylığına üstlenecek.

Türkiye Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Başkanlığını devraldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin 1 Temmuz 2023 itibarıyla Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) Dönem Başkanlığı'nı devraldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin, KEİ Dönem Başkanlığı'nı 1 Temmuz 2023 itibarıyla 6 aylığına devraldığı belirtilerek, "1992 yılında İstanbul'da ülkemizin güçlü girişimleriyle kurulan ve Daimi Uluslararası Sekretaryası da İstanbul'da bulunan KEİ, geniş Karadeniz havzasındaki 13 üye ülke için en kapsamlı bölgesel iş birliği platformudur. KEİ'nin, Karadeniz bölgesinde barış, istikrar ve refahı sağlamak ile dostane ve iyi komşuluk ilişkilerini teşvik etmekten oluşan kuruluş hedefleri bugün bölgemizdeki sınamalar karşısında her zamankinden daha büyük önem taşımaktadır. KEİ Dönem Başkanlığında ülkemizin önceliği, KEİ'nin kurucu ilke ve hedefleri çerçevesindeki iş birliğine tekrar ivme kazandırılması için üye ülkelerle birlikte gerekli adımların atılması olacaktır" denildi.

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