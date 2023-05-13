Türkiye karanlıktan çıkacak

Seçimin son noktasına geldik. Aydınlık günler çok yakın. 21 yıldan beri ülkeyi idare eden AKP iktidarı ülkede büyük yıkımlar yarattı. Yıkım derken sadece depremi kastetmiyorum. Bir arada yaşama, değerlere saygı, güçlükleri birlikte aşma, Adalet ve liyakat duygusunu yerle bir etti. Oysa insanlık tarihi bu duyguları kaybeden ülkelerin, yaşama şansının zor olduğunu açıkça göstermiştir. Giderek gelişen toplumlar, karşıtların çatışma ve kavgaların neden olduğu karanlıklar ve güçlükleri güçlü barış ve birlikte yaşama duygusuyla aşmışlardır. Birlikte yaşamanın aydınlığı anlaşma, dayanışma, paylaşma ile gerçekleşir. Kavgalar, anlaşmazlıklar, karşıtlık ve savaşlar artık ilkellik belirtisidir. Kan ve gözyaşı ortamı insanlık karanlığıdır. Seçime giderken halkın konuşma, görüşme, anlaşma ve dayanışma içinde birleştiğini görüyorum. Ülkemiz için bu durumun yararlı ve hayırlı olduğunu düşünüyorum. Halk birleşti hedefe doğru gidiyor.

Sindirme taktiği

Bu duruma destek verenler her geçen gün çoğalıyor. Ama çıkarları barış, sevgi ve kardeşlikle ortadan kalkacak olan bazı tarikatlar, "din elden gidiyor." diye ortaya çıkmaya başladılar. Söyledikleri yalanlarla, halkı bölmeye çalışıyorlar. Kirli propaganda yapmaya başladılar. Korku ortamı yaratmak için bütün güçlerini harcıyorlar. Oysa dinin temiz duygularını yaymak için bir araya gelen bu topluluğun, kendi çıkarları için halkı yanıltan "ne olursa olsun hükümet iktidarı bırakmaz" yalanını bu günlerde hızlandırması, sonun bir başlangıcı olarak seslendirildi. Sindirme taktiği halkın demokratik kararlı karşısında yeterli güç bulamadı. Halk seçim güvenliğinin toplumun kendisi olduğunu haykırdı. Demokratik kararlığını ve olgunluğunu ortaya koydu. Cehennemin kapılarını kapattı. Deneyimli Emniyet Müdürlerinden Hanefi Avcı, seçim güvenliği için yaptığı açıklamada; "Ne yaparlarsa yapsınlar halk sandıklara sahip çıktığı takdirde hiçbir şey yapılamaz. Emniyet güçleri güvenlik sağlamak için oy kullanılan alanların çevresinde önlem alırlar. Sandıklara emniyet güçlerinin yaklaşması kanunla yasaklanmıştır. Son 50 yıla bakıldığında, seçimlerde birçok hilelerin yapıldığı gözlemlenmiştir. Ama hiçbiri başarılı olamamıştır. İşte Brezilya, İstanbul seçimleri. Cennete giden yol uzundur. Halk yolsuzluğu ve yoksulluğu, demokratik refahı, demokratik yarışla gerçekleştirecek" açıklamasını yaptı.

Son kez istiyorum

Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığındaki 2'nci döneminde ülke beş senede çok büyük yaralar aldı. "Son kez oy istiyorum" diyen Erdoğan'a artık halkın 5 dakika bile tahammülü kalmadı. Ekonomiden yargıya, eğitimden sağlığa ülke geriye gitti. Sokaklar tamamen çetelere bırakıldı, depremlerde on binlerce insan hayatını kaybetti, kadınlar için hayat cehenneme dönüştürüldü. Ekonomi kriz içerisinde, yoksulluk derinleşti, alım gücü düştü. Gelir eşitsizliği zirve yaptı. Yargı Erdoğan'ın ağzına bakar hale geldi. İşçi ve köylü içinden çıkılmaz sıkıntılara düştü. Esnaf yalnız bırakıldı. Öğrenciler eğitimden uzak kaldı. İfade özgürlüğü yok sayıldı. Bu olumsuzlukların bitmesini, çocuklarınızın ve torunlarınız refah ve özgür bir ülkede yaşamasından yanasanız sandığa gidin oyunuzu verin.