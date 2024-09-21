Son dört ayda alınan orman kararları!

Gün geçmiyor ki Türkiye’nin ormanları maden ruhsatı verilmiş şirketler tarafından tahrip edilmesin. Son olarak Bartın, Zonguldak ve Kastamonu sınırları içindeki 3 bin 500 hektar orman alanına uzman görüşü ve ÇED raporu istenmeden sondaj ruhsatı verildi.

Konuyu bir soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, “Küre Dağları’nın eteğindeki nadir endemik bitkileri barındıran ve dünyanın en derin ikinci kanyonuna ev sahipliği yapan Bartın, Zonguldak ve Kastamonu sınırları içerindeki bölgede ‘3 bin 500 hektar’ orman alanına maden arama izni verildi. Belirlenen bu alanda bakır ve manganez aramak için, uzman görüşü ve ÇED raporu istenmeden verilen sondaj ruhsatıyla ülkenin en değerli doğa hazinelerinden birinin daha tahrip ve talan edilmesi asla kabul edilemez.” dedi.

Bankoğlu, “Sondaj ruhsatları, Anayasa ile devlete yüklenen ormanların korunması ve geliştirilmesi ödevine aykırıdır.” diyerek karardan bir an önce vazgeçilmesi ve verilen ruhsatların iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

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Türkiye ormanlarıyla ilgili son dört ay içinde alınan kararları ise TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz açıkladı. Koramaz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“AKP iktidarı geldiği günden beri, ne zaman doğal çevrenin korunmasına ilişkin bir yasa veya yönetmelikte düzenleme yapsa, altından korunan alanlarda yapılaşma ve çevre tahribatı çıktı. Kıyılar, yaylalar, meralar, ormanlar bu düzenlemelerin ardından turizme, sanayi alanlarına, enerji santrallerine, maden işletmelerine veya lüks konut projelerine açıldı.

İktidarın çevre tahribatı için yaptığı müdahalelerden en çok zararı orman alanlarımız görmüş, 6831 sayılı Orman Yasası 31 kez değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin büyük bir çoğunluğu ormanların yapısını bozan, madenciliğe açan, HES ve RES projelerine sınırsız kolaylık sağlayan, her türlü altyapı, çöp atık tesisi, maden atığı depolaması dahil ormanlarda her türlü yapılaşmaya olanak sağlayan değişiklikler olmuştur.

Siyasal iktidar tarafından 2018 yılında çıkarılan torba yasayla getirilen ek maddede ‘orman vasfını kaybetmiş taşlık kayalık yerler Cumhurbaşkanı kararıyla orman alanı dışına çıkarılır’ denilmiştir.

Anayasa’nın 169. maddesinde “Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez denilmesine rağmen, istisna ifadeler gerekçe gösterilerek, Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bulmamıştır.

AKP iktidarı, son günlerde sıklaşan ‘Cumhurbaşkanı Kararı’ Resmi Gazete ilamları ile bu düzenlemeyi adeta ‘monarşik yönetim’ keyfiyetine dönüştürmüş;

* 20 Mayıs 2024 tarihinde Kastamonu ilinde,

* 28 Haziran 2024 tarihinde Artvin, Bitlis, İstanbul ve İzmir illerinde,

* 17 Temmuz 2024 tarihinde Amasya, Balıkesir, Kastamonu, Manisa, Muğla Samsun, Sinop ve Sivas illerinde,

* 2 Ağustos 2024 tarihinde Amasya, Bingöl, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Niğde, Mersin, İstanbul ve Samsun illerinde,

* 31 Ağustos 2024 tarihinde ise İzmir ilinde bazı alanların orman sınırları dışına çıkartılması hakkındaki Cumhurbaşkanı kararları yayımlanmıştır.

Yani ‘Cumhurbaşkanı Kararları’ ile sadece 4 aylık sürede, toplam 422 kadastral parselde, 8.654.160 m2 alan, yani Büyükada ve Heybeliada toplam alanından daha büyük, 1212 futbol sahası büyüklüğündeki alan, hiçbir gerekçe, etüt, rapor veya kamusal yarar ekine ihtiyaç duyulmaksızın, orman sınırları dışına çıkartılmıştır.

Orman sınırları dışına çıkarılan bu alanların ‘bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerlerden’ oluştuğuna dair bir bilgi ve veri kamuoyu ile paylaşılmadan orman sınırı dışına çıkartılmasını kabul etmiyoruz.”

Bozkurt işaretiyle hayata veda etti...

“Mermiye kafa atan adam” denilen, Türkçülerin çok sevdiği saydığı, ilk karşılaşmamızda bana da kırk yıllık dost gibi davranan avukat Cemal Dönmezer, hasta yatağında bozkurt işareti yaparak hayata ve sevenlerine veda etti.

Ünlü ceza hukukçusu hocamız Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in de oğlu olan Cemal Dönmezer, 21 Eylül Cumartesi günü (bugün) Antalya/Kumluca/Yazır köyü camisinde kılınacak öğle namazından sonra toprağa verilecek. Ruhu şad olsun...